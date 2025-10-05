Trận đấu của Sesko

Old Trafford không rộn ràng như những năm vinh quang, nhưng sau nhiều tuần mịt mù và đầy rẫy hoài nghi, vẫn có một buổi chiều để người MU được hít thở.

Trước Sunderland, tân binh Ngoại hạng Anh 2025/26 với khởi đầu khá ấn tượng, Ruben Amorim cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười thật sự.

MU thắng đẹp Sunderland: Ruben Amorim mơ mộng với Sesko

Chiến thắng 2-0 được định đoạt ngay trong hiệp 1 - Mason Mount mở tỷ số, Benjamin Sesko chốt hạ - không phải là bản tuyên ngôn quyền lực, nhưng là liều oxy đúng lúc cho một tập thể đang ngộp trong nghi ngờ.

MU cần điều gì đó giống như sự trở lại của sinh khí, và họ đã có được nó ở cầu thủ trẻ người Slovenia. Sesko chính là nhân tố này, với các dữ liệu từ Opta đánh giá anh hay nhất trận.

Chàng trai 22 tuổi chỉ cần 1 cú sút để ghi bàn - chỉ số bàn thắng kỳ vọng của anh chỉ là 0,32; tạo ra 2 cơ hội thuận lợi cho các đồng đội.

Không chỉ có vậy, Sesko hoạt động khắp mặt sân để giúp MU gắn kết và luân chuyển bóng thuận lợi hơn; tham gia vào 25 tình huống tranh chấp tay đôi (bao gồm không chiến), 1 lần đánh chặn, 2 pha phá bóng giải vây trong khu cấm địa nhà.

Màn trình diễn của Sesko vừa cho thấy sức mạnh thể chất, vừa chứng minh bản năng của một trung phong hiện đại, thứ mà Old Trafford tìm kiếm miệt mài từ sau thời Robin van Persie.

Gia nhập Old Trafford muộn, Sesko cần thời gian để bắt nhịp với tập thể. Anh vừa ghi bàn trận thứ hai liên tiếp tại Premier League. Nhưng điều quan trọng là cách anh làm cho MU vận hành mạch lạc hơn.

Anh là mối nối giữa tuyến giữa và khung thành, là cái neo mà Amorim cần để giữ cho hệ thống pressing không sụp đổ.

Trong những phút Sunderland cố gắng dâng cao, Sesko luôn biết cách giữ bóng, xoay người và nhả lại đúng nhịp cho các tiền vệ Mason Mount hay Bruno Fernandes.

Sesko có trận đấu xuất sắc. Ảnh: MUFC

Không ngẫu nhiên mà chỉ số chiến thắng các pha tranh chấp tay đôi giúp đội tấn công của anh vượt trội phần còn lại. Trước Sunderland, có vẻ như Ruben Amorim đã tìm thấy một tiền đạo giỏi quay lưng lại khung thành đối thủ.

Ruben Amorim được thở, và chờ derby nước Anh

Không chỉ có Sesko, một gương mặt mới khác cũng tạo cảm giác an tâm, ít nhất là trong 90 phút vừa qua ở Nhà hát của những giấc mơ: thủ môn Senne Lammens.

Ra mắt trong khung gỗ với sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, Lammens có 3 pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là cú đổ người trong hiệp hai khi Sunderland cố gắng rút ngắn tỷ số.

Không phô trương, không la hét, Lammens chơi đơn giản và chính xác. Amorim nói sau trận: “Cậu ấy khiến cả hàng thủ yên tâm hơn”. Mùa này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có nhiều lời có phần sáo rỗng, nhưng lần này thì không.

Cuối trận, Lammens có pha cản phá xuất sắc gần như trong tình huống đối mặt cầu thủ Sunderland. Cần chú ý một điểm: trong 2 trận trước đó, “Quỷ đỏ” luôn thủng lưới khi đối thủ vùng lên từ phút 80.

Màn ra mắt của thủ môn người Bỉ góp phần giúp cho mành lưới MU lần đầu tiên không rung lên trong mùa giải. “Giữ sạch lưới là khởi đầu của mọi thứ. Chúng tôi không thể xây gì nếu cứ phải bắt đầu từ con số âm”, gương mặt Amorim giãn ra, dù hiệu số vẫn là -2.

Lammens ra mắt nổi bật. Ảnh: MUFC

Không ai ở trung tâm Carrington ngây thơ đến mức nghĩ rằng 90 phút vừa qua sẽ thay đổi vận mệnh mùa giải. Nhưng MU có quyền hy vọng.

Amorim tin rằng ông đã nhìn thấy một hình hài chiến thuật mà bản thân theo đuổi suốt gần một năm qua - pressing tầng cao, chuyển trạng thái nhanh, tiền đạo biết cách làm điểm tựa cho tuyến hai.

Phía trước là thử thách thực sự. Hai tuần nữa, sau đợt thi đấu quốc tế, với hy vọng không gặp rắc rối vì “virus FIFA”, MU sẽ làm khách trên sân Anfield của Liverpool.

Nhà ĐKVĐ bóng đá Anh đang tổn thương nặng nề, với 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng của Arne Slot đánh mất nhịp điệu quen thuộc, đặc biệt là khía cạnh tinh thần khi liên tục thủng lưới trong thời gian bù giờ.

Bầu không khí derby nước Anh lúc nào cũng vượt xa khuôn khổ 90 phút bóng đá. Vì thế, Anfield ngày 19/10 không chỉ mang tính truyền thống hay danh dự, mà còn là bài kiểm tra về năng lực hồi sinh.

Nếu vượt qua bài toán Liverpool, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Amorim có hai tuần để chuẩn bị cho cuộc chinh phục Anfield.