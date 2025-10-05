Bayern Munich đang đẩy mạnh tìm kiếm người kế nhiệm cho Manuel Neuer – thủ môn kỳ cựu sẽ bước sang tuổi 40 vào mùa Xuân tới đây.

Hợp đồng giữa Bayern Munich với Neuer cũng hết hạn vào cuối mùa giải, trong đó khả năng gia hạn không cao.

Bayern nhắm Maignan thay Neuer. Ảnh: Imago

Theo báo chí Đức, kế hoạch của Bayern là chiêu mộ Mike Maignan từ AC Milan để thay cho thủ thành huyền thoại của bóng đá Đức.

Maignan là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay, lựa chọn số 1 trong khung thành Milan và đội tuyển Pháp.

Hợp đồng giữa Milan với Maignan cũng đang bước vào những tháng cuối cùng.

Từ cuối mùa giải 2024/25, Milan có ý định gia hạn hợp đồng với Maignan nhưng không đạt được tiếng nói chung – chủ yếu là sự thuyết phục của dự án hơn là mức lương.

Milan vẫn đang trong giai đoạn quá độ, thiếu ngôi sao lớn và đặt những mục tiêu vừa phải. Về phần mình, thủ môn 30 tuổi người Pháp muốn được trình diễn ở Champions League.

Bayern Munich được cho là môi trường lý tưởng đối với Maignan. Đội chủ sân Allianz Arena sở hữu đội hình hàng đầu châu Âu, có tham vọng giành danh hiệu cao quý nhất bóng đá Lục địa già.

Các quan chức Bayern Munich muốn đạt thỏa thuận với Maignan vào tháng Giêng tới, và đón anh về Allianz Arena trong mùa hè 2026 – sau khi kết thúc World Cup tại Bắc Mỹ.

Từ Anh, MU và Chelsea cũng quan tâm đến hợp đồng của Maignan. Tuy vậy, Bayern Munich mới là đội giành “pole”.