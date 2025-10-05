Marcus Rashford đang tìm lại niềm vui khi trải qua những màn trình diễn ngoạn mục với Barcelona theo dạng cho mượn từ MU.

Điều này gây chú ý với PSG, đội muốn có cầu thủ tấn công người Anh cho mùa giải 2026/27.

PSG mê mẩn tài năng Rashford. Ảnh: Pep Morata/MD

Hồi giữa tuần, trong trận đấu với chính PSG, Rashford có pha kiến tạo để Ferran Torres mở tỷ số.

Mặc dù Barca thua ngược PSG 1-2, nhưng dữ liệu của Opta đánh giá Rashford nằm trong số 5 cầu hay nhất trong trận (tính nhân sự của cả hai đội) – hơn cả Lamine Yamal hay Pedri.

Đó cũng là trận thứ 6 liên tiếp Rashford tham gia vào bàn thắng cho Barca – trực tiếp ghi 2 bàn cùng 5 kiến tạo. Nếu tính cả pha lập công giúp Anh thắng Serbia 5-0 là 7 trận liên tiếp.

Chứng kiến sự thể hiện của Rashford ở Champions League vừa qua, HLV Luis Enrique quyết tâm đưa anh về PSG.

Trong hợp đồng mượn Rashford, Barca có điều khoản mua lại khoảng 30 triệu euro (26 triệu bảng), nhưng không bắt buộc.

PSG đang tận dụng điều này để tiến hành đàm phán với đội chủ sân Old Trafford – vốn hoàn toàn loại tiền đạo tròn 28 tuổi vào ngày 31/10 tới khỏi dự án.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, PSG được cho là chuẩn bị đưa ra đề nghị chuyển nhượng 45 triệu euro để thuyết phục MU đồng ý bán Rashford.

PSG đang sở hữu dàn tấn công mạnh mẽ, nhưng nhà vô địch châu Âu vẫn muốn có thêm Rashford.

Điều này giúp Luis Enrique có thể xoay vòng nhân sự, tránh những chấn thương đáng tiếc – điều mà Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doure đang phải chịu.

Bản thân Rashford muốn khoác áo Barca lâu dài vì ngưỡng mộ Lamine Yamal. Tuy vậy, quyết định cuối cùng thuộc về MU, và điều này phụ thuộc vào lợi ích kinh tế mà Quỷ đỏ được nhận.