Chịu 2 thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton trước kỳ nghỉ quốc tế, Man City đã trở lại con đường chiến thắng cực kỳ thuyết phục khi hạ MU 3 bàn không gỡ.

Pep Guardiola kỳ vọng, kết quả derby Manchester sẽ mang đến liều doping khích lệ tinh thần toàn đội, giúp Citizens lấy lại phong độ sau màn dạo đầu chưa mấy suôn sẻ.

Man City vừa đè bẹp MU - Ảnh: MCFC

Trong năm thứ 15 liên tiếp góp mặt ở Champions League, nhà vô địch 2023 mong muốn một cái kết đẹp, không như mùa trước, bị loại sớm ngay từ vòng play-off (thua Real Madrid).

Trên thực tế, Man City để thua 4/5 trận gần nhất tại Champions League. Tuy nhiên, họ cũng duy trì thành tích 21 trận bất bại vòng bảng (thắng 18, hòa 3 trận).

Pep đang cố gắng biến đổi đội bóng của mình, chấp nhận từ bỏ lối đá kiểm soát, áp đặt để chuyển sang chơi chuyển trạng thái nhanh, với trung tâm là Erling Haaland.

Thế nên, derby Manchester, Man "xanh" không cần giữ bóng nhiều, nhưng luôn biết cách trừng phạt đối thủ cùng thành phố bằng những miếng đòn nhanh và sắc lẹm.

Bên kia chiến tuyến, Napoli đang có khởi đầu hoàn hảo cho việc bảo vệ ngôi vương Serie A, thắng cả 3 trận kể từ đầu mùa.

Trận đấu hứa hẹn tạo nên màn đôi công hấp dẫn - Ảnh: Foot Mood

Ngay trận đầu tiên khoác áo đội bóng mới, Rasmus Hojlund đã nổ súng, hứa hẹn tương lai tươi sáng sau khi rời MU.

De Bruyne cũng chơi cực hay kể từ ngày khoác áo Napoli. Thế nhưng, trở lại Etihad hôm nay, hẳn nhiều fan Citizens không muốn "hoàng tử Bỉ" xát muối vào đội bóng cũ.

Napoli tự tin làm khách đêm nay vì chỉ thua 3/18 trận vòng bảng Chamions League gần nhất. Dẫu vậy, họ chưa từng đánh bại đội bóng Anh nào trên sân khách ở cúp châu Âu.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp 3/4 (0: 3/4) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Man City: Omar Marmoush, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Mateo Kovacic và John Stones vắng mặt vì chấn thương.

Napoli: Lukaku, Rrahmani, Nikita Contini và Alex Meret không thể ra sân

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, Ake; Rodri, Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.