Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 37
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
16/05/2026 02:00:00 Aston Villa 4-2 Liverpool FPT PLAY
17/05/2026 18:30:00 Manchester United - Nottingham Forest FPT PLAY
17/05/2026 21:00:00 Wolves - Fulham FPT PLAY
17/05/2026 21:00:00 Brentford - Crystal Palace FPT PLAY
17/05/2026 21:00:00 Everton - Sunderland FPT PLAY
17/05/2026 21:00:00 Leeds - Brighton FPT PLAY
17/05/2026 23:30:00 Newcastle - West Ham FPT PLAY
19/05/2026 02:00:00 Arsenal - Burnley FPT PLAY
20/05/2026 01:30:00 Bournemouth - Manchester City FPT PLAY
20/05/2026 02:15:00 Chelsea - Tottenham FPT PLAY