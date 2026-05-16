Theo các nguồn tin, về cơ bản, Jose Mourinho đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid và đôi bên sắp tới đây sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Mourinho sẽ thông báo tương lai sau khi kết thúc mùa giải cùng Benfica vào cuối tuần này. Ảnh: X Fabrizio Romano

Trong phát biểu mới nhất của mình, cựu thuyền trưởng MU cho biết: “Benfica đã gửi cho tôi lời đề nghị gia hạn hợp đồng hôm thứ Tư (13/5), nhưng tôi đã nói: chúng ta sẽ xem xét vào Chủ nhật (khi mùa giải đã kết thúc). Tuần tới sẽ rất quan trọng với tương lai của tôi”.

Mourinho cũng bày tỏ khi được tờ AS hỏi về việc liệu ông có biết về ồn ào của Mbappe với HLV Alvaro Arbeloa vừa xảy ra: “Tôi thấy đau lòng, vì Arbeloa là một người bạn của tôi.

Cậu ấy là một trong những cầu thủ đã cống hiến hết mình cho tôi, lúc tôi nắm đội. Giờ đây, khi Arbeloa đã là HLV Real Madrid, mối quan hệ ấy vẫn còn nguyên.

Dĩ nhiên, khi thấy một người từng là học trò giờ cũng ngồi ‘ghế nóng’, tôi càng vui và có thêm động lực khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng nghề HLV là vậy.

Tôi thường đùa với các học trò cũ mà sau giải nghệ theo nghiệp HLV, rằng: “Cứ chờ vài năm đi sẽ thấy tóc mình bạc nhanh đến mức nào. Rồi họ sẽ nhận ra làm cầu thủ dễ hơn nghề HLV nhiều. Tôi mừng những gì Arbeloa đạt được đến lúc này”.

Mbappe bị chê trách khi tuyên chiến công khai HLV Arbeloa. Ảnh: Defensa

Chủ tịch Florentino Perez trông đợi Mourinho từng ngồi ‘ghế nóng’ ở Bernabeu trong 3 năm (2010-2013), có thể kéo Real Madrid hiện tại ra khỏi mớ hỗn độn, 2 mùa liên tiếp không danh hiệu.

Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, không phải ai trong ban lãnh đạo Real Madrid cũng ủng hộ việc bổ nhiệm Mourinho, thậm chí một số tỏ ra hoài nghi.

Theo MB, Mbappe không mấy mặn mà việc Mourinho được bổ nhiệm, thay vào đó vẫn tiếc vì Real Madrid đã sớm sa thải Xabi Alonso. Hiện tại, tiền đạo này được cho muốn ông thầy Didier Deschamps, người sẽ chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026, đến năm đội.