Những sai lầm chết người nơi hàng thủ khiến Inter nhận thất bại 1-2 trước Real Madrid của Mourinho, vòng mở màn Champions League 2026/27.
Lần gần nhất Man City hành quân tới sân Dragao là trận thua Chelsea ở chung kết Champions League 2021. Lần này, bầu không khí thù địch từ các CĐV chủ nhà tiếp tục nhằm tạo thêm những ký ức không vui cho đoàn quân của Enzo Maresca.
Man City tìm cách làm câm lặng khán đài bằng việc kiểm soát bóng áp đảo ngay từ đầu, nhưng Gianluigi Donnarumma mới là thủ môn đầu tiên phải trổ tài. Anh dùng chân cản cú dứt điểm vào góc gần của Gabri Veiga, trước khi trọng tài biên phất cờ báo việt vị khá muộn.
Ghi bàn: Haaland 47’, 90’+1.
*Tiếp tục cập nhật.
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