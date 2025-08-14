Siêu cúp châu Âu 2025, PSG đấu Tottenham diễn ra gần như một chiều và theo cách ít ai nghĩ đến. Đại diện Ngoại hạng Anh thậm chí đã tạo cách biệt 2-0 trước nhà vô địch Champions League, với các pha lập công của Van de Ven (39’) và Cristian Romero (48’).

PSG chiến thắng Siêu cúp châu Âu. Ảnh: PSG

Nhưng Tottenham đã không có trận đấu hoàn hảo đến phút chót, giữ lợi thế đến phút 85 thì để PSG rút ngắn (Lee Kang-in) cùng bàn gỡ 2-2 của Goncalo Ramos (90+4’), và sau đó thắng 4-3 trên chấm 11m.

“Trong suốt 80 phút, PSG cho thấy không xứng đáng giành Siêu cúp châu Âu. Tottenham xứng đáng chiến thắng trong trận đấu này”, Luis Enrique thẳng thắn sau trận.

Ông nói thêm: “Chúng tôi có thể thấy được rõ họ đạt phong độ tốt, chơi một trận tuyệt vời sau quãng thời gian chuẩn bị khoảng 6 tuần.

Còn PSG mới trở lại tập luyện được 6 ngày. Đôi khi bóng đá không công bằng. Tôi phải nói rằng, chúng tôi rất may mắn khi ghi được 2 bàn trong 10 phút cuối trận. Thật khó có thể chơi theo cách chúng tôi muốn khi bạn không tập luyện và không có thời gian để làm điều đó.

Luis Enrique giành cú ăn 5 với PSG, tương tự như ông từng làm được lúc còn ở Barca. Ảnh: PSG

Các cầu thủ của tôi giữ niềm tin cho đến phút cuối cùng, người hâm mộ cũng vậy. Bóng đá là không thể đoán trước được và theo cách này, phải nói PSG quá may. Chúng tôi chiến thắng Siêu cúp châu Âu là một phép màu”.

Về phần Tottenham, tuy để vuột cúp một cách tiếc nuối nhưng HLV Thomas Frank tỏ ra lạc quan: “Chỉ qua trận Siêu cúp này, Tottenham chứng minh có thể đối đầu với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.

Tottenham đã chơi trận đấu rất hay. Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng có thể nói là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã chơi theo cách mình tính toán trước PSG trong khoảng 80 phút, cho đến khi họ rút ngắn xuống còn 1-2.

Tuy không thắng chung cuộc nhưng có rất nhiều điều để vui mừng và tự hào về đội bóng này”.