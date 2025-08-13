Vết thương chưa lành

Man City bước vào mùa giải 2025/26 với vết sẹo của một năm trắng tay vẫn còn chưa phai mờ.

Họ đứng thứ 3 Premier League, thất bại ở chung kết FA Cup, bị loại từ vòng play-off Champions League, và hình ảnh một CLB từng làm chủ bóng đá Anh bị bào mòn bởi sức mật độ thi đấu khốc liệt.

Man City thay đổi rất nhiều về nhân sự. Ảnh: MCFC

Với Pep Guardiola, đó không chỉ là thất bại tập thể, mà còn là một đòn giáng vào chính niềm kiêu hãnh của ông.

Gần 300 triệu bảng đã được rót vào thị trường chuyển nhượng trong 8 tháng qua, không phải để mua lại danh tiếng, mà nhằm kiến tạo phiên bản mới của Man City.

Rodri – trái tim của hàng tiền vệ – trở lại sau chấn thương dài hạn và dự FIFA Club World Cup. Pep biết rằng sự bền bỉ của anh có thể là chìa khóa định đoạt mùa giải.

Khi ở trạng thái tốt nhất, Rodri là chiếc trục mà cả cỗ máy vận hành quanh nó; khi vắng mặt, mọi thứ rối loạn.

Một tin xấu: tiền vệ người Tây Ban Nha lỡ hẹn với các vòng đầu mùa giải mới. Vì thế, mọi ánh mắt sẽ hướng về Tijjani Reijnders – bản hợp đồng mới từ Milan với nhiệm vụ giảm tải cho Rodri.

Đổi mới

Guardiola nói về “sự tiến hóa của bóng đá” như một người đã nhìn thấy những giới hạn của triết lý mình.

Cherki nhận được nhiều kỳ vọng. Ảnh: MCFC

Mùa trước, Man City lúng túng trước sức mạnh cơ bắp của đối thủ, thiếu ý tưởng khi không gian bị khóa chặt. Câu trả lời, theo Pep, là những đôi chân dám khiêu vũ giữa vòng vây.

Đó là lý do “maverick” (thuật ngữ chỉ các cầu thủ phá cách) Rayan Cherki – được mua về, để bổ sung thêm vào nhóm nghệ sĩ Phil Foden, Jeremy Doku, Savinho – người có thể sang Tottenham.

Họ sẽ là chiếc chìa mở ra kỷ nguyên “hậu Kevin De Bruyne”, khi những đường chuyền thần sầu của tiền vệ người Bỉ đã rời sang Napoli.

Trong khung gỗ, câu hỏi lớn về tương lai Ederson – người đã tái định nghĩa vai trò thủ môn dưới thời Guardiola – khi James Trafford xuất hiện.

Là đứa con của lò đào tạo Man City, Trafford đi xa để học hỏi và trở lại, mang theo phiên bản trẻ trung của chính Ederson.

Trafford chưa hoàn thiện, nhưng hứa hẹn về thủ môn đẳng cấp thế giới trong nhiều năm tới. Hơn nữa, Guardiola đang liên hệ Gigio Donnarumma.

Hàng công, như mọi khi, vẫn xoay quanh Erling Haaland – khẩu pháo có thể nã đạn bất cứ lúc nào, miễn là cơ bắp không phản bội anh.

Mùa này, Pep có thêm Omar Marmoush. Tiền đạo Ai Cập đến từ tháng Giêng, nổi bật bằng những bàn thắng và sự hiện diện khó lường. City có thêm một lối ra khác khi Haaland bị khóa chặt.

Guardiola không chỉ thay đổi đội hình, ông thay cả những người đứng bên cạnh mình.

Haaland vẫn là người lĩnh xướng hàng công. Ảnh: MCFC

Pep Ljinders, cựu trợ lý của Jurgen Klopp, xuất hiện trong BHL như một làn gió mới. Với Pep, những ý tưởng mới là oxy – không có nó, triết lý sẽ già cỗi, và đội bóng sẽ chết ngạt.

Chờ tái sinh

Ngoài sân cỏ, cái bóng dài của những cáo buộc từ Premier League vẫn đeo bám. Giống như một vở kịch chưa đến hồi kết, các đối thủ vẫn dùng nó để chế giễu, trong khi Man City kêu oan và nói về một “cuộc săn phù thủy”.

Nhưng chính trên sân mới là nơi mọi câu chuyện sẽ được định đoạt. Cherki là sự bổ sung làm Pep mỉm cười.

Một cầu thủ biết rê bóng, biết tạo ra khoảnh khắc không ai đoán trước, và quan trọng nhất: không sợ phá vỡ những quy tắc của bóng đá hiện đại.

Trong một thế giới mà mọi thứ đều được lập trình, Cherki là mã nguồn mở – đôi khi hỗn loạn, nhưng đầy khả năng đột biến.

Oscar Bobb, viên ngọc mà Pep rất kỳ vọng, trở lại sau thời gian dài chấn thương nặng. Anh mang đến sự cạnh tranh gay gắt hơn cho đội hình.

Hành trình mới của Guardiola sẽ không dễ dàng. Ảnh: MCFC

Pep cũng chờ Phil Foden. Năm ngoái, từ đỉnh cao với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của Hiệp hội cầu thủ, anh rơi xuống hố sâu phong độ.

Foden thừa nhận có những cơn bão tinh thần ngoài sân cỏ, và điều đó đã cuốn anh đi. Nhưng ở tuổi 25, anh vẫn là viên đá quý hiếm, hội tụ mọi thứ Pep muốn: kỹ thuật, trí tưởng tượng và sự gan dạ.

Nếu Pep tìm được cách giải phóng anh, Foden có thể trở thành thủ lĩnh của phiên bản City mới – một tập thể rũ bỏ lớp da cũ và sẵn sàng chiến đấu.

Mùa giải này, Man City không chỉ tìm kiếm danh hiệu. Họ tìm kiếm sự tái sinh. Dưới bàn tay Pep Guardiola, đó có thể là hành trình vừa dữ dội, vừa rực rỡ, như chính thứ bóng đá mà ông theo đuổi.