Xabi Alonso và Real Madrid chỉ có trận đấu tập duy nhất chuẩn bị cho mùa giải mới – gặp WSG Tirol, sau khi tham gia tranh tài tại FIFA Club World Cup (trong tháng 6 và 7) – thua 0-4 PSG ở bán kết.

Trước trận ra mắt áo số 10, Mbappe nói với Xabi Alonso sẽ lập cú đúp và quả nhiên là như vậy. Ảnh: EFE

Trước đội đang xếp thứ 10 ở giải VĐQG Áo, Real Madrid đã không gặp khó khăn gì, thắng giòn 4-0 với pha lập công của Militao, cú đúp từ Kylian Mbappe trong ngày ra mắt áo số 10 và sau đó kiến tạo để Rodrygo ghi bàn còn lại.

Với các cơ hội được tạo ra, đội của Xabi Alonso lẽ ra phải thắng đậm hơn thế. Dù vậy, trận đấu thử nghiệm đủ để vị tân thuyền trưởng Real Madrid có những điều hài lòng, nhất là với Mbappe đầy khí thế phấn chấn.

Kết thúc trận đấu, Mbappe thậm chí đã chạy theo Xabi Alonso và nhắc lại điều anh đã nói trước trận với HLV của mình: “Tôi đã nói rồi mà, tôi biết mình sẽ lập cú đúp”.

Ngôi sao người Pháp háo hức cho mùa giải mới, mùa giải người hâm mộ gọi là chiến dịch Quả bóng vàng cho Mbappe. Ảnh: Insta K.M

Trên trang cá nhân, chân sút tuyển Pháp đăng tải khoảnh khắc ghi bàn thắng đầu tiên trong ngày mặc chiếc áo số 10 Real Madrid, được kế thừa từ Luka Modric (hiện đã chuyển đến AC Milan) cũng như hình ảnh ăn mừng cùng đồng đội Rodrygo.

Thông điệp Mbappe gửi đến người hâm mộ Real Madrid là rất háo hức cho mùa giải mới, với những mục tiêu và tham vọng lớn, sau chiến dịch đầu tiên ghi được 44 bàn, giành Vua phá lưới La Liga và nhận Chiếc giày vàng châu Âu, nhưng Kền kền không chiến thắng danh hiệu.