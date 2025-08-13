Antony không còn nằm trong kế hoạch của đội chủ sân Old Trafford, sau thương vụ chuyển nhượng đình đám từ Ajax năm 2022.

Được cho mượn tại Real Betis nửa sau mùa trước, chân chạy cánh Brazil đã gây ấn tượng tốt, đưa CLB Tây Ban Nha vào chung kết Conference League.

Antony cần sớm quyết định về tương lai - Ảnh: SunSport

Kể từ đó, Betis muốn ký lại hợp đồng với Antony. Dẫy vậy, họ dường như không đủ tiền để thực hiện một vụ chuyển nhượng vĩnh viễn với mức giá 40 triệu euro mà MU yêu cầu.

Báo Tây Ban Nha cho biết, bản thân Antony cũng mong trở lại khoác áo Betis. Thế nhưng, đội bóng La Liga chỉ thảo luận về ý tưởng chuyển nhượng theo dạng cho mượn.

Điều này khiến các sếp Quỷ đỏ phải đưa ra tối hậu thư cho Antony, ngăn anh đợi đến cuối kỳ chuyển nhượng để ép buộc cho mượn.

MU muốn bán đứt cựu tiền đạo Ajax nhằm thu về khoản tiền cố định. Thế nên, họ yêu cầu Antony phải chấp nhận một trong những lời đề nghị chuyển nhượng vĩnh viễn từ đối tác khác, hoặc hát "kiếp dự bị" cho đến đầu năm 2026.

Thời gian qua, Antony được nhiều CLB liên hệ, trong đó có gã nhà giàu Al-Nassr, hay đội bóng mới mà HLV Ten hag dẫn dắt - Bayer Leverkusen.

Tình hình tương tự trường hợp của Alejandro Garnacho. Tiền đạo 21 tuổi chỉ muốn gia nhập Chelsea sau khi bị loại khỏi đội một MU.

Fabrizio Romano tiết lộ, Garnacho sẵn sàng ở lại Old Trafford và từ chối ra sân thi đấu nếu không đạt được mục đích của mình.