Dù chật vật nhưng Real Madrid đã lấy trọn được 3 điểm trước đối thủ khó chơi đến từ Serie A – Juventus, nhờ bàn duy nhất của Jude Bellingham. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ người Anh ở mùa giải này, sau khi phải nghỉ giai đoạn đầu vì phẫu thuật chấn thương vai.

Jude Bellingham lên tiếng kịp lúc, ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải mang về chiến thắng cho Real Madrid trước Juventus. Ảnh: ESPN FC

Cùng PSG, Bayern Munich, Inter Milan và Arsenal, Real Madrid toàn thắng cả 3 trận vòng bảng Champions League. Tại La Liga, họ cũng dẫn đầu – hơn Barca 2 điểm sau 9 vòng đấu.

Vào Chủ nhật này, lúc 22h15 ngày 26/10, Bernabeu sẽ chứng kiến Siêu kinh điển lượt đi của mùa giải 2025/26, với Real Madrid nung nấu phục thù Barca.

Đó là bởi Kền kền đã để thua đối thủ không đội trời chung cả 4 trận mùa trước, bao gồm 2 ở La Liga, 1 chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và chung kết Cúp Nhà vua.

Xabi Alonso cho hay: “Real Madrid hiện dẫn đầu La Liga và đang chơi tốt. Giờ chúng tôi tập trung vào trận đấu với Barca. Chúng ta hãy chờ xem cuộc chiến ngày Chủ nhật.

Xabi Alonso tuyên bố, Real Madrid sẵn sàng cho đại chiến với Barca cuối tuần này. Ảnh: RM FC

Chúng tôi biết tầm quan trọng của El Clasico và đang đặt lên hàng đầu. Cuộc so tài này mang ý nghĩa rất lớn cũng như tác động của nó. Đây là trận đấu được đánh dấu đỏ trong lịch thi đấu của Real Madrid”.

Vị thuyền trưởng nói thêm: “Real Madrid đang trên đà tiến bộ, cuộc gặp với Barca sẽ rất đáng kể. Real Madrid đã sẵn sàng để đấu với họ”.

Thủ thành Thibaut Courtois, người chơi rất xuất sắc ở trận Real Madrid 1-0 Juventus, cũng đang trong ngóng để ‘phục thù’ Barca: “Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời và thực sự quan trọng. Tôi mong Real Madrid sẽ thắng, nhưng tất nhiên chúng tôi tôn trọng đối thủ”.

Trong khi Real Madrid phải tốn nhiều công sức để lấy khí thế cho Siêu kinh điển, Barca có chiến thắng dễ dàng 6-1 trước Olympiakos. Tuy nhiên, đối thủ của Kền kền phải chờ xem, liệu Hansi Flick có được xóa thẻ để chỉ đạo Barca ở Bernabeu hay không. Trường hợp kháng cáo bất thành, dự kiến trợ lý Thiago Alcantara sẽ thay thuyền trưởng người Đức để đảm trách vai trò.