G34yYyaWQAABIxq.jpg
Đội hình ra sân Bayern Munich
G34xdlIXEAAkI7G.jpg
Ngay phút thứ 5, tiền vệ 17 tuổi Karl đã mở tỷ số cho Hùm xám xứ Bavaria
G34yKIhXYAAY9iw.jpg
Karl ghi dấu ấn tại Champions League
G3415uVXsAEvcBF.jpg
Đến phút 14, Harry Kane nhân đôi cách biệt
G35TIsMXkAAgys8.jpg
Đồng đội chúc mừng chân sút người Anh
G344eI XIAAJp0N.jpg
Luis Diaz nâng tỷ số lên 3-0
G346NOAWQAAlKh2.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Bayern Munich
G35CJcuXUAAnkb9.jpg
Sang hiệp hai, Bayern vẫn thi đấu lấn lướt 
G35GUaJX0AArm1x.jpg
Tiền đạo vào sân thay người - Nicolas Jackson nâng tỷ số lên 4-0
G35GwGoWcAATMD2.jpg
G35eVmhXcAAv7CP.jpg
Chiến thắng xứng đáng của đội bóng nước Đức
G35JKgoXkAA0ntZ.jpeg
Bayern Munich đang thể hiện chuỗi phong độ hủy diệt
Kết quả
League Stage - 3
21/10/2025 23:45:00 Kairat Almaty 0 - 0 Pafos
21/10/2025 23:45:00 Barcelona 6 - 1 Olympiakos Piraeus
22/10/2025 02:00:00 Union St. Gilloise 0 - 4 Inter
22/10/2025 02:00:00 PSV Eindhoven 6 - 2 Napoli
22/10/2025 02:00:00 Bayer Leverkusen 2 - 7 Paris Saint Germain
22/10/2025 02:00:00 Arsenal 4 - 0 Atletico Madrid
22/10/2025 02:00:00 FC Copenhagen 2 - 4 Borussia Dortmund
22/10/2025 02:00:00 Villarreal 0 - 2 Manchester City
22/10/2025 02:00:00 Newcastle 3 - 0 Benfica
22/10/2025 23:45:00 Galatasaray 3 - 1 Bodo/Glimt
22/10/2025 23:45:00 Athletic Club 3 - 1 Qarabag
23/10/2025 02:00:00 Monaco 0 - 0 Tottenham
23/10/2025 02:00:00 Real Madrid 1 - 0 Juventus
23/10/2025 02:00:00 Eintracht Frankfurt 1 - 5 Liverpool
23/10/2025 02:00:00 Chelsea 5 - 1 Ajax
23/10/2025 02:00:00 Atalanta 0 - 0 Slavia Praha
23/10/2025 02:00:00 Sporting CP 2 - 1 Marseille
23/10/2025 02:00:00 Bayern Munich 4 - 0 Club Brugge KV
G35W_ 4WYAA_8k2.jpeg
BXH Champions League sau 3 lượt trận vòng bảng

Nguồn ảnh: Uefa, Bayern FC, BR Football