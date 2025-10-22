Barca của Hansi Flick giành chiến thắng đậm 6-1 trước đội bóng đến từ Hi Lạp, Olympiakos. Anh chàng Lamine Yamal góp công 1 bàn – thực hiện thành công quả 11m ở phút 68, nâng tỷ số lên 3-1.

Trong khoảnh khắc ăn mừng, sao trẻ 18 tuổi hôn gió hướng về khán đài, tặng bàn thắng cho người yêu - nữ rapper Nicki Nicole, đến sân cổ vũ cho anh.

Lamine Yamal hôn gió tặng bàn thắng cho người yêu đến sân cổ vũ. Ảnh: 433

Tan trận, Lamine Yamal được trông thấy tíu tít bên bạn gái hơn 7 tuổi và cậu em trai.

Thời gian qua, chuyện tình yêu của Yamal với nữ rapper người Argentina rất được quan tâm, với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào được tung ra bởi chính cặp đôi.

Lamine Yamal nảy nở tình yêu với Nicki Nicole sau khi cô là khách mời trong tiệc sinh nhật thứ 18 của anh, hồi tháng 7. Kể từ đó, mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng, có nhiều chuyến ‘du hí’ lãng mạn.

Người yêu Yamal ngồi trên sân gần các cầu thủ Barca. Ảnh: Barca Universal

Gần đây, cô được phát hiện thường xuyên làm ‘tài xế’ cho Lamine Yamal, đưa đón anh đi tập luyện, do anh chàng chưa có bằng lái.

Chỉ có một điều đáng lưu tâm, Yamal có đến 2 giai đoạn 2 phải vì chấn thương (háng) trong tháng 9 và 10, làm ảnh hưởng đến việc ra sân của anh cho Barca và tuyển Argentina.

Anh chàng rất vui vì có bạn gái đến sân ủng hộ. Ảnh: One Football

Lamine Yamal và Barca có trận đấu quan trọng phía trước: đại chiến Siêu kinh điển với Real Madrid tại Bernabeu vào cuối tuần này – 26/10.

Lamine Yamal bên bạn gái và em trai sau trận. Ảnh: The Touchline

Cặp đôi tíu tít sau trận