Barca của Hansi Flick giành chiến thắng đậm 6-1 trước đội bóng đến từ Hi Lạp, Olympiakos. Anh chàng Lamine Yamal góp công 1 bàn – thực hiện thành công quả 11m ở phút 68, nâng tỷ số lên 3-1.
Trong khoảnh khắc ăn mừng, sao trẻ 18 tuổi hôn gió hướng về khán đài, tặng bàn thắng cho người yêu - nữ rapper Nicki Nicole, đến sân cổ vũ cho anh.
Tan trận, Lamine Yamal được trông thấy tíu tít bên bạn gái hơn 7 tuổi và cậu em trai.
Thời gian qua, chuyện tình yêu của Yamal với nữ rapper người Argentina rất được quan tâm, với nhiều khoảnh khắc ngọt ngào được tung ra bởi chính cặp đôi.
Lamine Yamal nảy nở tình yêu với Nicki Nicole sau khi cô là khách mời trong tiệc sinh nhật thứ 18 của anh, hồi tháng 7. Kể từ đó, mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng, có nhiều chuyến ‘du hí’ lãng mạn.
Gần đây, cô được phát hiện thường xuyên làm ‘tài xế’ cho Lamine Yamal, đưa đón anh đi tập luyện, do anh chàng chưa có bằng lái.
Chỉ có một điều đáng lưu tâm, Yamal có đến 2 giai đoạn 2 phải vì chấn thương (háng) trong tháng 9 và 10, làm ảnh hưởng đến việc ra sân của anh cho Barca và tuyển Argentina.
Lamine Yamal và Barca có trận đấu quan trọng phía trước: đại chiến Siêu kinh điển với Real Madrid tại Bernabeu vào cuối tuần này – 26/10.