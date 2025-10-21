Flick mất điềm tĩnh

Người ta từng biết đến Hansi Flick như một mẫu người điềm tĩnh. Đó không phải là lớp vỏ bên ngoài, khi chính ông từng mô tả mình là người “bình thản đến mức gần như bất động”.

“Khi còn dẫn Bayern Munich và chúng tôi thắng Barca 8-2”, Hansi nhớ lại về trận tứ kết Champions League năm 2020, “trên truyền hình, tôi có cùng một nét mặt trong tất cả các bàn thắng”.

Flick dễ mất bình tĩnh. Ảnh: MD

Nhưng có điều gì đó đã thay đổi kể từ khi ông đến Barcelona. Một Flick mới khiến cả nước Đức ngạc nhiên.

“Ông mất bình tĩnh, phản ứng quá gay gắt và chỉ trong một tình huống đã nhận 2 thẻ vàng liên tiếp dẫn tới bị đuổi”, tờ Bild mô tả vụ truất quyền chỉ đạo trong trận gặp Girona, sau khi Flick phản đối quyết định của trọng tài và có hành vi khiếm nhã (dù không được ghi trong biên bản).

Flick cũng không thích thấy hình ảnh đó của chính mình: “Tôi không muốn xem lại hình ảnh đó trên TV, càng không muốn cháu tôi thấy. Có lẽ tôi cần thay đổi cách cư xử của mình”.

Tuy vậy, Flick thừa nhận, có lẽ điều đó là không thể tránh khỏi – phản chiếu chính xác bản chất bất ổn của CLB mà ông đang dẫn dắt.

“Tôi không hề lo lắng, chỉ là cảm xúc của tôi không còn như trước. Bây giờ tôi có những cảm xúc khác. CLB này đã thay đổi tôi. Tôi yêu Barca và Barcelona. Tôi sống vì đội, tôi muốn cống hiến tất cả”.

Theo Flick, sự mất bình tĩnh đó bắt nguồn từ việc ông “hòa mình” với Barcelona – và lý do chính là vấn đề áp lực trong lối chơi của đội.

Mùa trước, khi Flick xây dựng một tập thể vừa đẹp mắt vừa hiệu quả, giành cú ăn 3 quốc nội và vào đến bán kết Champions League, hàng công chính là tuyến phòng ngự đầu tiên.

Khi ấy, Barca trung bình đoạt lại bóng 10,1 lần ở phần sân đối phương mỗi trận. Năm nay, con số đó giảm xuống còn 8,1 – tức là ít hơn hai lần cướp bóng mỗi trận.

“Đó là vấn đề về vị trí và khoảng cách với đối thủ”, Flick phân tích. “Nếu bạn đứng quá xa, bạn phải chạy nhiều hơn, cho đối phương thêm thời gian xử lý. Điều đó giết chết chúng tôi trong khâu phòng ngự. Chúng tôi phải thay đổi”.

Vấn đề Barca

Tình trạng thiếu kỷ luật trong khâu pressing không chỉ ảnh hưởng tới hàng thủ, vốn vẫn để lọt lưới trung bình tương đương mùa trước (1,18 bàn so với 1,2), mà còn thể hiện rõ ở khâu tấn công.

Barca từ mức 2,9 bàn mỗi trận giảm xuống 2,49; tỷ lệ dứt điểm thành bàn cũng giảm mạnh từ 16,8% xuống còn 12,2%.

“Phòng ngự là nhiệm vụ của cả đội. Chúng tôi biết cần làm gì và kế hoạch của thầy là gì. Chúng tôi sẽ gây áp lực như trước đây”, Fermin Lopez nói. Anh hướng ánh mắt về phòng y tế: “Raphinha rất quan trọng, chúng tôi mong anh ấy trở lại càng sớm càng tốt”.

Mùa trước, Raphinha và Lamine Yamal khiến hàng thủ đối phương nghẹt thở, biến Barca thành một khối vừa gắn kết vừa áp đảo.

“Tôi nhớ Raphinha lắm, cậu ấy rất quan trọng mùa trước. Thật tuyệt vời”, Flick thừa nhận.

Raphinha đang hồi phục chấn thương và Barca hy vọng anh sẽ kịp trở lại trước trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid vào Chủ nhật. Nhưng hôm nay, trong cuộc tiếp đón Olympiacos ở vòng bảng Champions League trên sân Montjuic (23h45), anh vẫn vắng mặt, cũng như Ferran Torres.

“Chúng tôi biết Yamal sẽ không thể pressing liên tục, vì vậy điều quan trọng là có Raphinha và Ferran – những người sẵn sàng chạy không ngừng”, một hậu vệ Barca chia sẻ.

Barca không còn duy trì pressing như mùa trước. Ảnh: MD

Thứ Hai vừa rồi, trong khi Ferran Torres và Raphinha tập riêng, Flick cử các trợ lý nói chuyện riêng với nhóm cầu thủ chạy cánh. Với ông, việc Barca khôi phục cường độ pressing ở hai biên là điều tối quan trọng.

Một yêu cầu không dễ, nhất là khi Marcus Rashford – người được thử nghiệm ở cánh trái – vốn không mạnh ở khả năng hỗ trợ phòng ngự.

“Khi anh ta không có bóng, mọi thứ thật tệ”, một nguồn tin từ hàng thủ Barca thẳng thắn phàn nàn về cựu cầu thủ MU.

Tuy vậy, Flick vẫn nhìn nhận mặt tích cực: “Cậu ấy là lựa chọn tốt cho vị trí số 9, cũng có thể đá cánh trái. Khi chiêu mộ Rashford, chúng tôi đã biết cậu ấy rất đa năng. Rashy đã tiến bộ nhiều, có nhiều điểm mạnh đáng giá”.

Barca đang dần đánh mất sự khát khao pressing, còn Hansi Flick thì mất đi sự điềm tĩnh vốn là thương hiệu của mình. Chính ông cũng không cảm thấy dễ chịu với điều đó.

Olympiacos có lẽ không khiến Flick thêm bất an, nhưng vấn đề là, Chủ nhật này, Barcelona đến Bernabeu đá Siêu kinh điển với Real Madrid.