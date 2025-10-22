Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay, Thiago Alcantara dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền cho Barca trong trận Siêu kinh điển đấu Real Madrid ở Bernabeu vào 26/10 này.

Thiago dự kiến thay hansi Flick chỉ đạo Barca đấu Real Madrid, nếu thuyền trưởng người Đức không được xóa thẻ. Ảnh: ESPN FC

Nếu điều này xảy ra, sẽ đánh dấu lần đầu tiên trợ lý Thiago đảm nhiệm vai trò HLV trưởng Barca ở một trong những cuộc so tài được chờ đợi nhất mùa giải.

Thiago Alcantara, mới 34 tuổi nhưng sớm giải nghệ vào năm ngoái sau khi chia tay Liverpool. Anh là tiền vệ tài năng hàng đầu, tuy nhiên sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi những chấn thương.

Cựu tiền vệ sinh năm 1991 là trò cưng của Pep Guardiola, từng gắn bó ở Barca và sau đó theo ông sang khoác áo Bayern Munich, trước khi có 4 năm cuối sự nghiệp tại Liverpool, dưới thời của Jurgen Klopp.

Vào tháng 7 năm ngoái, Thiago gây bất ngờ khi có mặt bên cạnh Hansi Flick ở giai đoạn tiền mùa giải của Barca nhưng sau đó xin nghỉ vì việc riêng.

Hansi Flick nhận 2 thẻ vàng liên tiếp (thẻ đỏ) vì lỗi phản ứng, ở trận Barca 2-1 Girona. Ảnh: ESPN FC

Đến tháng 9 năm nay, trang chủ Barca chính thức xác nhận việc cựu tiền vệ Tây Ban Nha gia nhập thành phần BHL của Hansi Flick, liên quan công việc chuyên môn, chuẩn bị giáo án tập luyện và hỗ trợ thuyền trưởng người Đức trong các hoạt động huấn luyện hàng ngày.

Cũng cần nói thêm, Thiago cũng chơi cho Bayern dưới thời Hansi Flick và họ cùng nhau giành cú ăn 3 chiến dịch 2019/20 (vô địch Bundesliga, Cúp QG Đức và Champions League).

Theo Mundo, Barca đang kháng cáo về chiếc thẻ đỏ (2 thẻ vàng) của Hansi Flick mà trọng tài Jesus Gil Manzano rút ra ở trận thắng 2-1 Girona cuối tuần qua. Đội bóng xứ Catalan hi vọng thuyền trưởng của họ có thể vẫn được chỉ đạo Barca chiến Real Madrid.

Tuy nhiên, trong trường hợp kháng cáo bất thành, Thiago Alcantara chính là giải pháp khả dĩ nhất.