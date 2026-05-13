Tỉnh táo

Sau thất bại đầy tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai, cánh cửa đi tiếp vẫn còn rộng mở với thầy trò HLV Roland, miễn là họ không thua UAE và chờ Yemen không thể đánh bại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh ấy, giới chuyên môn dự đoán khả năng cao U17 Việt Nam tiếp cận trận đấu theo hướng thực dụng hơn với sự lạnh lùng và tính toán. Một thế trận chặt chẽ, ưu tiên phòng ngự phản công là chọn lựa hợp lý, nhất là khi UAE buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp.

U17 Việt Nam cần giữ sự tỉnh táo

Đó là lợi thế chiến thuật rất đáng kể cho U17 Việt Nam. Khi đối thủ bắt buộc phải dâng cao, khoảng trống phía sau hàng thủ UAE chắc chắn xuất hiện. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ Việt Nam phải đủ bình tĩnh để chịu áp lực, giữ cự ly đội hình và chờ đúng thời cơ tung ra những đòn phản công sắc bén.

Hai trận đấu vừa qua cho thấy U17 Việt Nam không hề lép vế về tổ chức chiến thuật hay tinh thần thi đấu. Ngay cả trước U17 Hàn Quốc, đội bóng của HLV Roland cũng đã chơi kiên cường và chỉ thua bởi những khoảnh khắc cuối trận. Vì thế, nếu giữ được sự tập trung và không để cuốn theo nhịp chơi nóng vội của UAE, cơ hội giành vé World Cup hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Phải đá đúng sở trường

Dù khả năng chơi phòng ngự phản công là lựa chọn hợp lý, U17 Việt Nam cũng không thể biến mình thành đội bóng chỉ biết co cụm chịu trận. Bởi trên thực tế, sở trường lớn nhất của đoàn quân HLV Roland trong suốt thời gian qua lại chính là khả năng chơi tấn công chủ động.

Và phải biết tấn công nếu muốn giành vé dự U17 World Cup

Trước khi thua đáng tiếc U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam từng trải qua chuỗi 17 trận bất bại đầy ấn tượng. Điều này khẳng định sức mạnh tấn công mới chính là "hơi thở" và sở trường của đoàn quân HLV Roland.

Việc bắt các cầu thủ vốn quen với lối chơi áp đặt, phối hợp nhỏ phải co cụm phòng ngự suốt 90 phút có thể dẫn đến những sai lầm cá nhân do áp lực quá lớn, giống như xảy ra trong thất bại trước U17 Hàn Quốc.

Chính vì thế, thay vì chỉ biết chịu trận, U17 Việt Nam cần biết dùng sở trường để chế ngự đối thủ, có nghĩa là không lao lên mù quáng mà phải linh hoạt trong việc kiểm soát bóng, biết khi nào cần đẩy cao nhịp độ để gây áp lực, khiến UAE không dám dồn toàn lực tấn công, và khi nào cần giảm nhịp độ để điều tiết trận đấu.

Tấn công chủ động ở những thời điểm mấu chốt chính là cách phòng ngự từ xa tốt nhất. Nếu U17 Việt Nam có thể duy trì được cái duyên ghi bàn như 17 trận đấu trước đó, tâm lý của UAE sẽ sớm sụp đổ.

Sử dụng lối chơi sở trường, kết hợp với sự tỉnh táo trong chiến thuật là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa đến với World Cup cho U17 Việt Nam sau khi bỏ lỡ ở lần gần nhất vào năm 2025.

