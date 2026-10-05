Những ngày qua, biển mây trắng bồng bềnh liên tục xuất hiện tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), thu hút rất đông du khách ghé thăm. Sáng ngày 3-4/10, dòng xe nối dài trước cổng vườn.

Khách đổ về xếp hàng, chờ săn biển mây Ba Vì

Hai ngày cuối tuần, hàng nghìn du khách đã tìm tới Vườn quốc gia Ba Vì - "lá phổi xanh" ở phía Tây thủ đô Hà Nội để săn biển mây bồng bềnh xuất hiện lúc bình minh.

Khoảng 4h sáng ngày 3/10, dòng xe đã nối dài trước cổng Vườn quốc gia Ba Vì chờ mua vé. Sáng 4/10, lượng khách đổ về tiếp tục đông đúc. Có thời điểm, dòng xe nối đuôi lên các điểm cao ngắm mây đông kín, gây ùn ứ, khách miêu tả "tắc như giờ tan tầm ở nội đô Hà Nội".

Ngày 4/10, chị Nguyễn Thị Hân di chuyển 75km từ Yên Phong, Bắc Ninh tới Ba Vì với mục tiêu tận mắt chiêm ngưỡng biển mây "triệu view trên mạng xã hội". Đây là lần thứ 2 nữ du khách tới Ba Vì nhưng là lần đầu đi săn biển mây.

Chị di chuyển rất sớm nhưng khi tới nơi, lượng khách đã rất đông, phải xếp hàng gần 30 phút để mua vé vào vườn.

"May mắn mình kịp tới đỉnh núi, vừa săn mây, vừa ngắm bình minh. Biển mây rất đẹp. Sau 6h, biển mây càng lúc càng hiện rõ, hạ xuống thấp, tạo nên khung cảnh ấn tượng", chị Hân chia sẻ.

Nữ du khách cho biết, nếu có dịp sẽ trở lại Ba Vì vào ngày nhiều mây hơn và thời điểm hoa dã quỳ nở.

Dòng xe nối đuôi chờ mua vé vào vườn tham quan ngày 3/10. Ảnh: Quỳnh Ba Vì

Nhiều du khách lựa chọn lưu trú qua đêm gần Vườn quốc gia Ba Vì để tránh phải di chuyển quá sớm. Chị Trương Thu Huyền (Hà Nội) tới Ba Vì từ 3/10, ở một khu nghỉ trong Vườn quốc gia để tận hưởng không khí trong lành và chờ săn biển mây sáng sớm 4/10.

Khoảng 5h30 chị Huyền bắt đầu di chuyển từ nơi lưu trú và tới hơn 6h thì được chiêm ngưỡng biển mây. Từng săn mây ở Tà Xùa, Sa Pa, chị bất ngờ khi Ba Vì - một điểm đến gần Hà Nội, cũng có biển mây đẹp, bồng bềnh không kém.

Biển mây bồng bềnh chị Huyền chụp lại vào ngày 4/10. Ảnh: Trương Thu Huyền

Theo thống kê từ Vườn quốc gia Ba Vì, từ tháng 10 đến cuối năm là thời điểm săn mây, mỗi ngày có hàng nghìn khách tham quan, đặc biệt là cuối tuần. Lượng khách sẽ còn tăng mạnh vào thời điểm hoa dã quỳ nở rộ, dự kiến vào tháng 11.

Lượng khách tăng mạnh khi biển mây xuất hiện liên tiếp

Chị Nguyễn Như Quỳnh, người dân tộc Mường ở Ba Vì, đang làm hướng dẫn viên du lịch và kinh doanh homestay tại đây, cho biết biển mây xuất hiện liên tiếp trong nhiều ngày qua.

"Đây có thể là đợt biển mây kéo dài nhất trong năm nay. Lượng khách đến Vườn quốc gia Ba Vì những ngày cuối tuần tăng rõ rệt so với năm trước. Bản thân tôi sống và làm việc ở đây nhiều năm cũng khá bất ngờ vì thời điểm này hoa dã quỳ chưa nở nhưng lượng khách đã đông. Mấy ngày qua, tôi đều dậy sớm để livestream biển mây trên TikTok và Facebook", chị Quỳnh cho biết.

Theo chị Quỳnh, ngày 3/10 có xảy ra tình trạng ùn tắc chờ mua vé vào cổng Vườn quốc gia Ba Vì. Nhưng tới 4/10, vườn đã chủ động bán vé sớm và tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, giúp du khách qua cửa nhanh hơn, tình trạng ùn tắc cũng giảm.

Hiện nay, dịch vụ lưu trú tại Ba Vì khá phát triển, từ bình dân đến cao cấp. Du khách có thể cắm trại giữa rừng thông hay thuê các khu nghỉ dưỡng như Melia Bavi Mountain Retreat, Tản Đà Spa Resort, Bavi Annam Garden, Madela Ba Vì - Nhà bên suối...

Anh Duy Khang, người làm dịch vụ cắm trại tại Ba Vì, cho biết những ngày gần đây lượng khách đặt lịch cắm trại tăng rõ rệt, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ muốn săn mây.

"Trước đây Ba Vì cũng từng có những ngày mây đẹp liên tiếp, nhưng một chuỗi ngày biển mây xuất hiện đều và đẹp như vừa qua thì khá hiếm. Nhiều người thích cắm trại qua đêm tại vườn rồi hôm sau chỉ cần di chuyển 15 phút là có thể đón bình minh, biển mây", anh Khang nói.

Theo anh, du khách muốn săn mây nên có mặt tại khu vực cốt 900 trong vườn vào khoảng 5h30-6h. Sau khi ngắm biển mây, họ có thể kết hợp tham quan nhà thờ cổ bỏ hoang, Đền Thượng, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tháp Báo Thiên...

Ảnh: Duy Khang

Du khách cũng có thể kết hợp ghé thăm Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua, Thiên Sơn - Suối Ngà. Khoang Xanh có nhiều khoảng rừng nguyên sinh và có trên 2km suối tự nhiên như thác Mơ, thác Hoa, thác Tràn, thác Mâm Xôi...

Chị Nguyễn Như Quỳnh lưu ý, du khách tự lái xe nên đổ đầy xăng trước khi lên vườn bởi khu vực này không có cây xăng. Xe cần được kiểm tra phanh, dầu và tình trạng vận hành, đặc biệt với những phương tiện lâu ngày chưa bảo dưỡng.

"Nước uống, đồ ăn nhẹ và đồ ăn trưa cũng nên được chuẩn bị sẵn bởi trên núi không có quá nhiều hàng quán, trong khi những ngày đông khách dễ xảy ra tình trạng quá tải. Du khách cũng nên mang theo một ít tiền mặt, sạc dự phòng và đèn chiếu sáng để sử dụng khi cần", chị cho biết.

Ảnh: Quỳnh Ba Vì

Du khách nên kiểm tra thời tiết trước chuyến đi, chuẩn bị áo ấm và đèn chiếu sáng nếu xuất phát từ khi trời còn tối.

Vườn Quốc gia Ba Vì được thành lập năm 1991, có diện tích gần 11.000ha, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km. Giá vé vào cổng là 60.000 đồng/người lớn, 20.000 đồng/sinh viên và 10.000 đồng/học sinh.

Biển mây xuất hiện trong những ngày đầu tháng 10 được dự báo có thể tiếp tục thu hút du khách trong thời gian tới, đặc biệt khi mùa hoa dã quỳ Ba Vì bắt đầu.