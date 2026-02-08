Choi Jongrak là nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc, đồng sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Sau hơn 6 năm gắn bó với Việt Nam, Jongrak đã thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, đặc sản khắp 3 miền.

Mới đây, nam thực khách người Hàn giới thiệu về 3 món ăn Việt mà anh cho là "thách thức" người nước ngoài, đó là lẩu mắm miền Tây, mực khô chiên nước mắm bơ tỏi và thịt kho mắm ruốc.

"Lần đầu thưởng thức những món này, khách nước ngoài có thể bị sốc nhưng khi ăn được rồi sẽ nghiện luôn", anh giới thiệu.

Jongrak thưởng thức lẩu mắm ở TPHCM. Ảnh: HanQuocBros

Trong 3 món ăn, Jongrak yêu thích nhất là lẩu mắm miền Tây, món ăn mà anh "thử lần đầu thì chê, sang lần thứ hai thì mê".

Anh giới thiệu một quán lẩu mắm lâu năm nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TPHCM (trước đây là phường 11, quận Bình Thạnh). Đây là quán lẩu mắm của bà Hường (hay còn gọi là bà Hai, ngoại Hường), mở từ năm 1976.

Từ ngoài đường lớn, nếu không quen, thực khách khó phát hiện ra biển hiệu nhỏ, nằm khuất trên cao, không gắn đèn. Nằm "ẩn nấp" như vậy nhưng quán vẫn là địa chỉ đông khách bởi hương vị thơm ngon, ổn định theo thời gian.

Quán nằm trên tầng 2 nên thực khách phải đi qua một chiếc cầu thang xoắn ốc rất nhỏ, hẹp. Ảnh: HanQuocBros

Nam thực khách giới thiệu, vừa bước tới cầu thang là ngửi thấy mùi hương đặc trưng của lẩu mắm.

Mỗi nồi lẩu mắm của quán có giá 300.000 đồng, bao gồm nước dùng, ăn kèm cá hú, thịt ba chỉ, mực/bạch tuộc, tôm, cà tím, các loại rau tươi như bông súng, lá đắng, giá đỗ, thèo lèo...

"Nếu bún mắm dành cho người mới thì lẩu mắm là món ăn cho những người nhiều kinh nghiệm hơn. Nước lẩu vừa cay, vừa ngọt, vừa mặn", Jongrak cho biết.

Công thức món lẩu mắm được bà Hường giữ nguyên sau nửa thế kỷ bán hàng. Ảnh: HanQuocBros

Nhìn nồi nước lẩu sôi sùng sục, Jongrak liên tục thốt lên "thèm quá", "không thể chịu nổi".

Đúng như cái tên, nguyên liệu chính của lẩu mắm là mắm cá. Những con cá mắm được nấu rã thịt, lược bỏ xương, thêm nước dừa tươi, sả băm nhuyễn và nêm gia vị để khử mùi tanh, tạo mùi thơm. Do được chế biến kỳ công, hài hòa nên nước lẩu đậm đà nhưng không "mặn đắng, mặn chát" như nhiều người tưởng tượng.

Khi thưởng thức lẩu mắm, thực khách sẽ cảm nhận được vị mặn mà, béo ngậy của nước lẩu, cá, thịt và các loại rau giòn giòn, tươi ngon. Tất cả hòa quyện, tạo nên hương vị hấp dẫn.

"Quá xứng đáng khi tìm ra quán này", Jongrak khẳng định.

Lần đầu thưởng thức, Jongrak không quen với mùi mắm nồng nhưng sau này, nam thực khách lại mê món ăn. Ảnh: HanQuocBros

Quán lẩu mắm của bà Hường được rất nhiều thực khách khen ngợi trên mạng xã hội. Quán tuy nhỏ nhưng tạo cảm giác ấm áp, gần gũi, chủ quán thân thiện, nhiệt tình. Điểm trừ của quán là khó tìm và thiếu chỗ để xe.

Quán lẩu mắm được lòng thực khách. Ảnh: Eat with Constance.D

Sau khi ăn lẩu mắm, chàng trai Hàn Quốc tìm đến xe mực chiên mắm ở đường Nguyễn Du, gần Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Thời gian gần đây, xe mực vỉa hè này rất đông đúc, mỗi tối, khách phải xếp hàng dài chờ mua.

Món ăn được chế biến từ mực khô, tỏa hương thơm khó cưỡng cùng vị béo từ bơ, độ ngọt, bùi từ thịt mực. Tùy nhu cầu của khách, món mực khô chiên nước mắm bơ tỏi có 3 mức giá: 100.000 đồng, 120.000 đồng hoặc 160.000 đồng mỗi phần.

"Hương vị món ăn này thật sự ngon, cảm giác như ăn ốc xào bơ tỏi", nam thực khách Hàn nhận xét.

Món mực chiên nước mắm bơ tỏi. Ảnh: Hà Nguyễn

Về món thịt kho mắm ruốc, Jongrak cho biết, anh vẫn chưa quen cho lắm, dù đã ăn mắm ruốc vài lần. Anh thấy đây là món khách nước ngoài "khó chinh phục".