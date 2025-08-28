Suhyang, nhà sáng tạo nội dung ẩm thực người Hàn Quốc, hiện sở hữu kênh YouTube có hơn 715.000 lượt theo dõi.

Trong chuyến du lịch mới đây đến Việt Nam, cô chọn Hà Nội làm điểm dừng chân. Suhyang tiết lộ, món ăn đầu tiên cô muốn thưởng thức chính là phở – món ăn mà cô đã “thèm bấy lâu”.

Ngay tối đầu tiên, nữ YouTuber ghé một quán phở vỉa hè trên đường Trần Nhật Duật (phường Hoàn Kiếm), gần khách sạn nơi lưu trú. “Đây là món ăn Việt Nam mà tôi thèm bấy lâu”, Suhyang nói.

Suhyang thưởng thức liền một lúc 2 bát phở ở Hà Nội, nói "thèm bấy lâu"

Tại quán, Suhyang gọi liền 2 bát theo sở thích: Một bát phở bò tái, chín giá 45.000 đồng và một bát đặc biệt giá 70.000 đồng, gồm nhiều loại thịt như tái, chín, sốt vang…

Cô nhận xét, 2 món phở đều có giá phải chăng và không giấu nổi biểu cảm háo hức được thưởng thức.

“Nước dùng đậm đà, dậy vị đặc trưng của thịt bò. Còn sợi phở mịn mướt và thịt mềm, mọng, không bị khô”, Suhyang nêu cảm nhận sau khi nếm thử món phở tái, chín trước.

Cận cảnh 2 bát phở mà vị khách Hàn Quốc trải nghiệm

Nữ YouTuber người Hàn Quốc tỏ ra sành ăn khi vắt nước cốt chanh, cho thêm chút hạt tiêu và tương ớt vào bát phở nóng hổi.

Cô thừa nhận hương vị món phở thay đổi rõ rệt và ngon hơn sau khi nêm nếm đủ nguyên liệu chua, cay.

YouTuber người Hàn nhận xét món phở chín tái có nước dùng đậm đà, ngon hơn khi nêm thêm chanh, ớt

Suhyang tiếp tục thử món phở thứ 2 và bất ngờ thốt lên thích thú, khen thịt bò sốt vang “trông có vẻ khô nhưng thực tế lại không khô chút nào, ăn rất mềm”.

“Tôi đã thưởng thức khá nhiều rồi nhưng cảm giác dù ăn bao nhiêu thì thịt vẫn đầy ắp như vậy”, Suhyang hài hước miêu tả.

Sau khi ăn cả 2 bát phở, Suhyang khen món sốt vang hấp dẫn, hợp khẩu vị nhất

Vị khách Hàn cũng chia sẻ, ngoài thịt bò sốt vang mềm mọng, trong bát phở còn có phần thịt nạm dai giòn, vị đậm đà. Cô liên tục thốt lên “ngon lắm”.

“Nước dùng đậm đà, thơm mùi thịt bò khiến tôi ăn mãi không ngừng”, Suhyang nói thêm.

Nữ YouTuber cũng khẳng định, 2 món phở của quán không chỉ ngon mà còn có giá thành bình dân. Nếu có dịp trở lại Việt Nam, cô nhất định sẽ đến đây và thưởng thức thêm lần nữa.

Vị khách ấn tượng với nhiều món ăn đường phố ở Hà Nội

Ngoài phở bò, trong thời gian khám phá Hà Nội, Suhyang cũng thử nhiều món ăn đường phố hấp dẫn khác như bánh mì nem khoai, phở trộn, cơm rang dưa bò…

Trong đó, cô khá ấn tượng với phở trộn, nhận xét món ăn có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, thêm chút bùi ngậy từ lạc rang, kết hợp cùng nước sốt đặc sánh lạ miệng.

Vị khách Hàn Quốc còn thưởng thức cả một số loại đồ uống dân dã, được giới trẻ Thủ đô yêu thích như sữa ngô, trà chanh.

Ảnh: Suhyang TV