Ariane Cruz – du khách đến từ Brazil gần đây có chuyến du lịch Hà Nội và dành thời gian trải nghiệm ẩm thực phố cổ.

Khi đi dạo ở phố Tạ Hiện, Ariane thấy thú vị trước khung cảnh mọi người thoải mái ngồi ăn uống trên vỉa hè nên quyết định dừng chân tại một quán bia đông khách.

“Quán ăn này tuy không gian nhỏ nhưng khách đã ngồi kín các dãy bàn. Tôi thấy rất thú vị. Quán đông như vậy chắc hẳn đồ ăn rất ngon”, Ariane hào hứng.

Ariane Cruz thưởng thức món nem rán ở phố cổ Hà Nội

Tại đây, sau khi được nhân viên gợi ý, cô chọn uống bia và gọi thêm 1 đĩa nem rán (chả giò) ăn kèm. Nữ du khách nước ngoài tiết lộ rất thích món này, khen phù hợp để thưởng thức vào bữa tối.

Nem rán (chả giò) là món ăn Việt Nam từng góp mặt trong danh sách "100 món chiên rán ngon nhất thế giới", theo bảng xếp hạng công bố hồi đầu năm 2025 của chuyên trang ẩm thực uy tín TasteAtlas.

Trước đó, nem rán Việt Nam cũng được Taste Atlas đưa vào danh sách “100 món khai vị ngon nhất thế giới” và từng lọt top “50 món ăn ngon nhất thế giới” theo bình chọn của CNN.

Suất nem rán đầy đặn có giá khoảng 80.000 đồng

Khi phần nem rán nóng hổi được bưng lên, Ariane xuýt xoa khen món ăn có hình thức hấp dẫn. Ngoài nem, quán còn phục vụ kèm nước chấm chua ngọt và rau thơm. Vị khách Brazil không giấu nổi sự háo hức, lập tức nếm thử miếng nem rán đầu tiên.

“Ngon quá. Nem được rán giòn, càng nhai càng thấy ấn tượng”, cô nêu cảm nhận.

Theo quan sát của Ariane, nem rán có lớp vỏ giòn rụm, còn phần nhân gồm nhiều nguyên liệu khác nhau. Dù không biết rõ món ăn được chế biến ra sao nhưng cô vẫn nhận ra một số loại rau củ trong đó như hành tây, hành lá, cà rốt.

“Các nguyên liệu được kết hợp một cách hoàn hảo, chấm cùng nước mắm càng ngon. Nước mắm này có vị chua, giống như mùi vị của giấm”, Ariane phán đoán.

Nữ du khách nước ngoài thưởng thức nem rán, liên tục khen rẻ và ngon

Vị khách Tây cũng nhận xét, theo cảm nhận riêng của cô, món nem rán ở Hà Nội không chỉ hợp khẩu vị, ngon mà còn rất rẻ.

“Thức ăn rất ngon mà giá siêu rẻ. Một đĩa nem rán như vậy chỉ có 16 Real (khoảng 80.000 đồng)”, cô nói thêm.

Ngoài hương vị và giá thành, thái độ thân thiện và nhiệt tình của nhân viên và chủ quán cũng là điểm cộng khiến Ariane cảm thấy ấn tượng về chuyến trải nghiệm ẩm thực phố cổ Hà Nội của mình.

Cô còn cho hay, bản thân rất hài lòng khi vừa được thưởng thức món ngon, vừa ngắm nhìn đường phố sôi động và hòa mình vào bầu không gian đậm chất bản địa.

Được biết, trong chuyến du lịch ngắn ngủi này, Ariane cũng tranh thủ nếm thử một số món ăn đường phố và đồ uống hấp dẫn khác ở Hà Nội như bánh rán, bánh cốm, bánh bột lọc, cà phê trứng, kem Tràng Tiền…

Ảnh: Ariane Cruz