Chris và Shayna Dufresne là cặp YouTuber người Canada, chủ kênh du lịch gần 20.000 lượt theo dõi, ghi lại hành trình khám phá thế giới của gia đình 4 thành viên.

Năm 2017, họ đưa ra quyết định táo bạo, bán hết tài sản và chuyển đến Costa Rica. Sau này, họ bắt đầu khám phá các quốc gia lân cận rồi đi khắp Đông Nam Á. Mới đây, cặp đôi đến Việt Nam và có hành trình khám phá ẩm thực Hội An (Đà Nẵng).

Trong video, cặp đôi đã trải nghiệm một tour ẩm thực quanh Hội An với cao lầu, bánh vạc, bánh mì, kem khói. Họ chọn thưởng thức món cao lầu này tại Cao lầu Thanh - một quán ăn lâu năm, nằm gần giếng cổ Bá Lễ.

Cặp đôi du khách Canada trong hành trình trải nghiệm ẩm thực Hội An. Ảnh: The Dufresnes

Chris và Shayna Dufresne đã tìm hiểu về sự kỳ công của món cao lầu Hội An nên đều háo hức chờ thưởng thức. Họ thậm chí còn ghé thăm giếng cổ - nơi cung cấp nguồn nước làm sợi cao lầu.

Tại quán, cặp đôi quan sát nhân viên trụng sợi cao lầu qua nước sôi, từng bước sắp xếp bát cao lầu đầy đủ phục vụ khách. Họ bày sợi cao lầu bên dưới, thêm chút giá đỗ chần, rau sống rồi xếp thịt xá xíu bên trên, điểm thêm vài miếng tóp mỡ, da heo chiên hay miếng cao lầu khô chiên giòn. Nước xốt xá xíu được rưới lên trên cùng.

"Trông bát cao lầu ngon lành và thơm phức", Shayna thốt lên.

Cặp đôi thích thú quan sát từng công đoạn làm bát cao lầu. Ảnh: The Dufresnes

Khi nếm thử, họ không giấu nổi sự ngạc nhiên trước hương vị đậm đà, sợi mì dai, thơm cùng vị thịt xá xíu hấp dẫn và rau sống tươi giòn. "Trời ơi, món này thật sự rất ngon! Sợi mì có độ dai hoàn hảo, nhai rất thích miệng, nước xốt cay nhẹ vừa vặn, thịt lợn mềm và rau tươi giòn rụm", Shayna chia sẻ trong video.

Cô còn hài lòng khen món ăn là "tuyệt vời đến mức muốn quay lại ăn thêm một tô nữa".

Shayna ưng ý món ăn. Ảnh: The Dufresnes

Cặp đôi cũng đã thử lọ giấm ớt mà chủ quán cảnh báo là "rất cay". Ban đầu, cả hai tự tin vì đã quen với đồ ăn cay của Thái Lan, nhưng chỉ sau vài giây, Shayna phải dừng quay, mắt đỏ hoe và bật cười nói: "Tôi thực sự khóc rồi. Đây là loại ớt cay nhất tôi từng ăn trong đời!".

Anh Chris Dufresne tấm tắc khen: "Nếu bạn đến Hội An thì nhất định phải thử món này. Còn nếu đang ở Đà Nẵng, bạn hãy cố gắng ghé qua đây thưởng thức".

Bát cao lầu 2 du khách thử có giá 35.000 đồng. Ảnh: The Dufresnes

Cao lầu là món ăn đặc trưng của phố Hội, được tạo nên từ 3 thành phần quan trọng, chỉ có ở Hội An: tro củi Cù Lao Chàm, nước giếng Bá Lễ và rau sống Trà Quế.

Năm 2013, cao lầu được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là một trong 10 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á.

Sợi cao lầu được chế biến từ nguyên liệu chính là gạo. Hạt gạo được ngâm vào tro trước khi xay thành bột. Bí quyết để có món cao lầu ngon là tro phải được lấy từ củi tràm ở Cù Lao Chàm, nước hòa cùng với tro phải lấy từ nước giếng Bá Lễ. Có đúng công thức như vậy mới cho ra sợi mì ngả vàng như pha nghệ, độ dẻo, dai riêng biệt.

Sợi cao lầu có phương pháp chế biến rất đặc biệt. Ảnh: stillwild.sam

Gạo xay thành bột, để ráo nước rồi nhồi cho mịn. Sợi cao lầu không tráng như mì mà người ta cán bột thành miếng dày 3-4mm rồi đem hấp cách thuỷ. Tiếp theo người ta cắt bột thành sợi to bằng sợi mì, muốn giữ được lâu thì đem phơi nắng, bảo quản nơi thoáng mát.

Nước dùng của cao lầu được chế biến khá đặc biệt, từ thịt xá xíu. Mỗi quán hay gia đình lại có sự khác biệt một chút về gia vị. Thịt được ướp gia vị vài tiếng rồi chiên vàng hai mặt trên lửa nhỏ, sau đó đổ nước ướp thịt vào sên cho đến khi thịt thấm, nước sệt lại.

Đặc biệt, đi kèm món cao lầu Hội An không thể thiếu rau sống Trà Quế. Rau ở Trà Quế lá nhỏ, mùi thơm rất đặc trưng khiến cho món cao lầu càng thêm hấp dẫn.

Làng rau Trà Quế

Ngày nay, món ăn cũng được biến tấu với nhiều hương vị để thực khách lựa chọn như cao lầu heo, cao lầu gà, cao lầu thịt và hải sản. Bạn có thể yêu cầu thêm nước mắm, nước tương theo sở thích.

Cao lầu là món đặc sản được du khách yêu thích khi tới Hội An. Ảnh: vietnam.foodntravel /3stationbistro

Khánh Linh