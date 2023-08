Từ tháng 3 đến tháng 6, theo báo cáo của Google Destination Insights, Việt Nam là điểm đến được tìm kiếm nhiều thứ bảy và là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào top 20. Chính sách thị thực mới triển khai vào tháng 8, tăng thời hạn cấp thị thực điện tử từ 30 ngày đến 90 ngày, được kỳ vọng ​​sẽ làm tăng số lượng khách du lịch.

Knott cũng là một du khách tới Việt Nam trong mùa hè năm nay. Cô lựa chọn Hội An là điểm dừng chân. Tại đây, Knott tham dự lớp dạy nấu ăn Red Bridge của Mimi Trần Thị Mỹ. Sau chuyến tham quan chợ, cô được đưa lên thuyền đi dọc sông Thu Bồn trong 20 phút để đến trường dạy nấu ăn, tọa lạc giữa 8.000 mét vuông cây ăn quả, vườn thảo mộc và thảm hoa nhiệt đới tươi tốt.

Mimi cho biết ẩm thực của Hội An, chịu ảnh hưởng tinh tế từ Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây. Điều này thúc đẩy Knott khám phá nhiều hơn các món ăn của đô thị cổ này. Dưới đây là danh sách những món ăn mà cô cho rằng du khách nước ngoài không nên bỏ lỡ khi tới Hội An - 'Kinh đô ẩm thực của Việt Nam'.

1. Bánh bao hoa hồng

Những chiếc bánh nhỏ xinh, trắng trong, nhân chứa đầy thịt lợn hoặc tôm, được hấp nhẹ, là đặc sản của Hội An. Ăn kèm với nước mắm để chấm và phủ hành tây chiên giòn lên trên, món bánh bao được đánh giá là khá ngon miệng, dù hơi nhiều dầu mỡ.

2. Cao lầu

Cao lầu được cho là món ăn nổi tiếng nhất Hội An. Món ăn này gồm mì với những lát thịt xá xíu, giá đỗ và rau thơm tươi. Khi mới xuất hiện vào thế kỷ 17, cao lầu được coi là món ăn của giới nhà giàu. Tuy nhiên, ngày nay món ăn này đã trở nên phổ biến với mọi tầng lớp.

Ngoài ra, cao lầu đặc biệt vì sợi mì được làm bằng loại nước giàu canxi từ giếng Ba Lễ nghìn năm tuổi trong thành phố, nổi tiếng là cực tinh khiết.

3. Mỳ Quảng

Mì Quảng có sợi mì dẹt, dai, bên trên có thịt lợn, tôm, trứng cút, trang trí bằng đậu phộng và bánh quy giòn, dùng kèm với nước chanh dây tươi là một món ngon mà theo Knott là không nên bỏ lỡ ở Hội An.

4. Cơm gà

Cơm gà là món ăn bình dân ở Hội An được các thương lái người Hoa mang tới Hội An.

Ăn kèm với đu đủ xanh và cà rốt thái nhỏ, cùng nước luộc gà, món ăn có gà luộc mềm, cơm bóng, cùng nước sốt ớt đậm đà.

5. Bánh mì

Bánh mì được bán khắp Hội An. Cố đầu bếp Anthony Bourdain, người đã giới thiệu món ăn trong chương trình truyền hình No Deposits của mình và gọi bánh mì là “bản giao hưởng trong các loại bánh mì”. Bánh mì Hội An có lớp vỏ giòn và phần nhân đầy đặn hấp dẫn

6. Hoành thánh chiên giòn

Một món ăn khác xuất hiện là hoành thánh chiên giòn. Món hoành thánh được phủ tôm tươi và salsa xoài chua ngọt.

7. Cà phê/Nước thảo mộc



Cà phê dùng nóng hoặc lạnh, có hoặc không có sữa đặc cùng thứ nước thảo mộc chanh sả là hai trong số nhiều đồ uống phổ biến nhất Hội An. Bên cạnh đó, nơi này cũng có rất nhiều quầy hàng bán nước ép trái cây tươi và sinh tố.

8. Bánh xoài

Bánh xoài là một món ăn vặt đường phố phổ biến ở Hội An gồm: những viên bánh này có tên như vậy vì chúng có hình dạng giống hạt xoài. Bên trong là các loại hạt, đỗ nghiền với đường nâu.

Theo SCMP