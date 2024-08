Mới đây, một nữ du khách người nước ngoài đăng video ngắn ghi lại trải nghiệm thưởng thức bánh bèo tại gánh hàng vỉa hè ở phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Đoạn video nhận về gần 1 triệu lượt xem và cả ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Người xem bị thu hút bởi khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, phản ứng nhanh chóng của người bán bánh bèo.

"Cô bán bánh bèo nói tiếng Anh mượt quá"; "Cô nghe hiểu rất nhanh và trả lời trôi chảy, phát âm hay"; "Chị bán bánh bèo nói tiếng Anh tự tin ghê"... nhiều cư dân mạng bình luận.

Thậm chí, có tài khoản chia sẻ, họ học tiếng Anh nhiều năm nhưng không có khả năng giao tiếp linh hoạt như chủ quán bánh bèo. Một số người từng tới quán cho biết: "Bà chủ nói tiếng Anh tốt lắm, khách hỏi gì cũng trả lời vanh vách".

Nữ du khách sau khi được chủ quán giới thiệu đã thử hai đĩa bánh bèo với giá 10.000 đồng. Cô cảm thấy món ăn đường phố làm từ bột gạo này khá thú vị, hương vị thơm ngon khi kết hợp với nước mắm cay, ngọt.

Một đoạn trích từ video của nữ du khách nước ngoài. Nguồn: lucijawithqs

Theo tìm hiểu, video được quay ở quán bánh bèo bà Bảy trên đường Hoàng Văn Thụ, Hội An. Đây là gánh hàng vỉa hè, nhưng đã mở khoảng 40 năm. Chủ quán hiện tại là chị Trần Hồng Thảo.

Theo chị Thảo, bánh bèo Hội An có sự khác biệt với bánh bèo Huế ở phần nước sốt làm từ tôm, thịt có màu đỏ gạch. Bánh bèo mềm mịn sẽ ăn kèm nhân tôm khô, hành phi thơm và cao lầu chiên giòn tan.

Thông thường, bánh bèo được đặt trong chiếc đĩa nhỏ rồi xếp 6-10 đĩa trên chiếc mâm tre. Nước chấm được làm từ nước mắm, mỡ, đường, giấm, tỏi và ớt. Mỗi chủ quán có công thức pha nước chấm riêng sao cho mặn, ngọt, cay vừa đủ.

Đây là gánh bánh bèo vỉa hè nhưng rất đông khách. Ảnh: daisy.caoo

Ngoài bánh bèo, quán còn có bánh nậm, bánh lọc, đều được làm theo hương vị truyền thống. Quán thường mở từ 14h và hết hàng lúc 17h.

Địa chỉ này nổi tiếng trên mạng xã hội từ lâu, được khen là một trong những quán bánh bèo ngon nhất Hội An.

Theo các bài đánh giá, bánh bèo ở đây thường ấm nóng, mềm, bột gạo có mùi thơm, kết hợp với nước sốt và đồ ăn kèm, nước mắm chan, tạo nên hương vị hấp dẫn. Bánh nậm, bánh lọc tại quán không quá đặc trưng.

Điểm cộng là không gian mang nét Hội An bình dị, gần gũi.

Phần cao lầu chiên giòn rụm ăn kèm bánh bèo được thực khách yêu thích. Ảnh: mie.hamie/foodievietnam

Bánh bèo là món ăn đường phố rất phổ biến tại Hội An. Ngoài bánh bèo bà Bảy, du khách có thể thưởng thức bánh bèo bà Mỹ, bánh bèo cô Lan, bánh bèo cô Tú...

Tới Hội An, du khách có thể trải nghiệm thêm bánh mì, cơm gà Bà Buội, bánh xèo Giếng Bá Lễ, cơm chay chợ Hội An, nước thảo mộc Mót Hội An, cao lầu Thanh… Tại chợ phố cổ có vô vàn món ăn vặt như bánh bao, bánh vạc, món cuốn...

Ẩm thực Hội An là một điểm níu chân du khách. Ảnh: Thạch Thảo