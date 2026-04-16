Chris và Steph là cặp du khách đến từ Canada, đang trong hành trình du lịch khắp thế giới. Họ sở hữu kênh YouTube hơn 260.000 người theo dõi, ghi lại những trải nghiệm ẩm thực độc đáo ở nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, Chris và Steph đã ghé thăm nhiều nơi như Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, TPHCM… Trong đó, TPHCM được hai vị khách Tây đánh giá là một trong những điểm đến để lại ấn tượng đậm nét nhất nhờ nền ẩm thực phong phú.

Ngoài những món ăn bản địa đặc sắc như phở bò, bột chiên, cơm tấm, cặp đôi còn trải nghiệm cả món lạ miệng được ưa chuộng về đêm ở TPHCM là cháo ếch.

Chris và Steph trải nghiệm món cháo ếch lạ miệng ở vỉa hè TPHCM

Cháo ếch là món ăn nổi tiếng ở Singapore, được coi là niềm tự hào ẩm thực của người dân quốc đảo sư tử. Món ăn này gồm hai phần tách biệt: cháo trắng và thịt ếch kho đậm đà, cay nồng trong niêu đất.

Nhiều năm gần đây, món cháo ếch được du nhập vào nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, trở thành món ăn đường phố thơm ngon hút khách thưởng thức.

“Chúng tôi chọn món cháo ếch cho bữa ăn cuối cùng trong ngày vì muốn thử một thứ gì đó độc đáo và đáng nhớ”, Chris nói.

Điểm đến mà Chris và Steph dừng chân là quán cháo ếch khá nổi tiếng ở gần chợ Tân Định, nằm trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định).

Quán mở cửa hoạt động được nhiều năm, chuyên bán về đêm với thực đơn duy nhất là cháo ếch. Đây cũng là địa chỉ ăn uống quen thuộc của đông đảo cư dân trong khu vực và khách thập phương.

Thịt ếch được kho trong niêu, đặt trên bếp than đỏ rực nên được gọi vui là món ăn "bốc lửa"

Chris cho hay, khi đến quán, anh lập tức bị thu hút bởi khung cảnh nấu nướng tại chỗ với hàng loạt chiếc niêu đang sôi sùng sục trên bếp than.

Những người thợ chế biến liên tục đảo tay, từ nêm nếm gia vị đến dịch chuyển vị trí của niêu để nguyên liệu bên trong chín đều.

“Mùi cháo ếch thơm quá. Họ đang nấu rất nhiều nên mùi thơm tỏa khắp không gian. Tôi thấy thật tuyệt khi được chứng kiến những người đầu bếp bận rộn chế biến món ăn như vậy”, Steph chia sẻ.

Hai vị khách Tây gọi một suất cháo ếch giá 75.000 đồng

Khi cháo ếch được bưng lên, Chris nhận xét món ăn có hình thức hấp dẫn. Mỗi phần được phục vụ gồm một niêu ếch kho sánh quyện và một tô cháo nóng hổi kèm mè đen rắc lên trên.

“Cháo rất sánh, đặc. Thịt ếch thì nhiều”, anh miêu tả.

Steph nhận xét, thịt ếch được chế biến khéo léo, rất mềm và thấm đượm nước xốt nên vị đậm đà. Khi ăn, cô cũng cảm nhận được vị ngọt từ dầu hào, hòa quyện với chút ớt, nước tương nên có cả vị cay.

“Ếch kho rất ngon, nước xốt thực sự thấm vào thịt. Phần cháo ăn kèm tuy nhạt, không có mùi vị rõ rệt nhưng kết hợp cùng ếch kho và nước xốt sánh quyện lại hấp dẫn đến bất ngờ”, nữ du khách người Canada bày tỏ.

Cặp đôi người Canada hào hứng thưởng thức món cháo ếch, nhận xét "vị giống thịt gà nhưng ngon hơn"

Còn Chris khen thịt ếch nạc, vị giống như thịt gà nhưng ngon hơn. Anh thừa nhận một số thực khách thường lo ngại ếch có mùi đặc trưng nhưng khi nếm thử món cháo này lại thấy khác biệt.

“Hương vị đặc trưng của món này là ngọt, còn thịt ếch không có mùi vị lạ nào. Khi ăn phần đùi và thân ếch, tôi liên tưởng đến chân gà nhưng món này nhiều thịt và ngon hơn.

Tôi cũng thực sự thích phần nước xốt sánh quyện ăn cùng cháo”, anh tiết lộ.

Kết thúc bữa ăn, hai vị khách Tây đánh giá món cháo ếch có hương vị thơm ngon và khẩu phần đầy đặn.

Thậm chí, việc dùng loại niêu chuyên dụng cho phần ếch kho cũng khiến họ hài lòng vì giúp món ăn giữ nhiệt tốt hơn, luôn nóng hổi trong suốt quá trình thưởng thức.

Ảnh: Hungry Two Travel