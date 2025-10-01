Chris và Steph là cặp du khách đến từ Canada, đang trong hành trình du lịch khắp thế giới. Họ sở hữu kênh YouTube hơn 250.000 người theo dõi, ghi lại những trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại các quốc gia.

Cặp đôi này rất yêu mến Hà Nội và xem đây là "thiên đường đồ ăn đường phố". Gần đây, họ chia sẻ một video khám phá 6 món ăn từ sợi độc đáo và hấp dẫn ở Thủ đô.

"Hà Nội không chỉ có phở. Các món sợi ở Hà Nội thật sự đa dạng về loại, kỹ thuật nấu, hương vị, nguyên liệu. Đến Hà Nội, bạn hãy thử phở nhưng cũng đừng bỏ lỡ những món sợi khác", cặp đôi nhận xét.

Cặp đôi thưởng thức 6 món sợi khác nhau tại Hà Nội. Ảnh: Hungry Two Travel

Trong hành trình ẩm thực, Chris và Steph thử 6 món sợi đặc trưng của Hà Nội gồm bún riêu cua ốc, miến lươn xào, bún thang, miến ngan, bánh đa trộn và mì gà tần. Trong đó, món mì gà tần khiến họ tò mò và ấn tượng nhất.

Tìm đến một quán vỉa hè trên phố Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cặp đôi bất ngờ khi thấy quán dùng mì ăn liền thay vì bún, miến hay bánh đa. Điểm đặc biệt khác là nước dùng có màu đen sẫm, ăn kèm gà đen và trứng non - nguyên liệu mà cả hai chưa từng trải nghiệm.

Món mì gà tần có nhiều thành phần lạ với 2 du khách nước ngoài. Ảnh: Hungry Two Travel

Quán mì gà tần mà Chris và Steph ghé là một địa chỉ nổi tiếng, luôn đông khách dù chỉ bày vài bộ bàn ghế nhỏ trên vỉa hè chật hẹp. Nước dùng được ninh từ xương gà cùng nhiều loại thảo mộc, thuốc bắc như rau ngải cứu, táo tàu, hạt sen, kỷ tử… tạo nên vị ngọt thanh xen lẫn chút đắng nhẹ, có màu đen sậm, luôn nóng hổi và bốc khói nghi ngút.

Thực khách có thể chọn gà thường hoặc gà đen. Điểm khác biệt là mì tôm không được chần trước, mà được cho trực tiếp vào bát cùng thịt gà, ngải cứu, giá đỗ rồi chan thẳng nước dùng sôi sục lên trên, giúp sợi mì giữ được độ giòn dai vừa phải.

Thoạt nhìn, bát mì gà tần không quá bắt mắt và khá kén người ăn, bởi không phải ai cũng hợp với mùi vị đậm đặc của các vị thuốc bắc.

Cặp du khách tò mò thưởng thức món mì gà tần. Ảnh: Hungry Two Travel

Chris và Steph chọn thưởng thức mì gà đen tần, ăn kèm trứng non. Ngay khi bát mì được bưng ra, cả hai lập tức bị cuốn hút bởi hương thơm thảo mộc tỏa ra từ nước dùng. Nếm thử, họ bất ngờ với vị đắng nhẹ nhưng hài hòa, “kết hợp với mì tôm lại hợp đến lạ”.

Thịt gà khiến cặp đôi ấn tượng bởi độ mềm, đậm đà và thoang thoảng vị ngọt. Lần đầu trải nghiệm chùm trứng non, họ ví cảm giác như đang cầm một chùm nho; khi ăn lại gợi nhớ đến lòng đỏ trứng nhưng dai và ngon hơn nhiều.

“Nhờ kết hợp nhiều vị thuốc bắc, món ăn này vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe”, họ nhấn mạnh.

Bát mì gà tần có giá 70.000 đồng. Ảnh: Hungry Two Travel

Trong hành trình khám phá các món sợi ở Hà Nội, cặp đôi cũng ấn tượng với miến lươn xào ở Nguyễn Tư Giản và bánh đa trộn ở Lý Thường Kiệt. Đây là lần đầu họ ăn bánh đa - một loại sợi làm từ gạo nhưng bản to, dẹt và màu nâu, khi chín mềm mướt.

"Tôi thích các món sợi khô ở Việt Nam vì chủ quán sẽ phục vụ kèm một bát nước dùng, hương vị rất ngon. Đầu bếp sử dụng nguyên liệu đa dạng và khéo léo. Mì mềm được kết hợp với giá đỗ, hành phi, đậu phộng giòn, tạo nên sự hài hòa", Steph nhận xét.

Miến lươn xào và bánh đa trộn cũng là 2 món được cặp đôi yêu thích. Ảnh: Hungry Two Travel