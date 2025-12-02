Bảo tàng Quốc hội Việt Nam có diện tích trưng bày trên 800m2, giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và 250 hiện vật.

Trong số này có bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu của Ban Thường trực Quốc hội; cờ đỏ sao vàng treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945, hòm phiếu bầu cử đại biểu khóa 1 năm 1946...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bảo tàng Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là “ngân hàng ký ức” lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, phản ánh hành trình 80 năm vượt qua gian khó và đổi mới không ngừng, khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Mỗi hiện vật, hình ảnh, tư liệu trưng bày là một câu chuyện kể về sự cống hiến, tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo Quốc hội và đại biểu, góp phần đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Cuốn sách “Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển" do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng ban chỉ đạo, được biên soạn trên cơ sở đề tài khoa học cấp bộ đặc biệt do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm chủ nhiệm đề tài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao sách kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Quốc hội

Sách có 1.100 trang, gồm 9 chương, phản ánh sinh động, toàn diện về lịch sử hình thành và tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong 80 năm qua và 15 nhiệm kỳ Quốc hội.

Về bộ tem bưu chính, đây là lần đầu tiên, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội.

Các mẫu tem mang phong cách đồ họa, màu sắc mạnh, tươi vui, thể hiện sâu sắc vị trí, vai trò của Quốc hội và Nhà nước XHCN Việt Nam, đồng thời miêu tả sự vui mừng của người dân được tham gia bầu cử, thể hiện quyền và trách nhiệm của cử tri đối với công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành, phát triển và vị trí, vai trò của Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cùng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ ký phát hành Bộ tem bưu chính 80 năm Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Quốc hội

Những cuốn sách được công bố là kết quả của quá trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn công phu, kỹ lưỡng của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các nhà khoa học, chuyên gia; cung cấp nguồn tư liệu khoa học và lịch sử có giá trị về tổ chức, hoạt động và những thành tựu quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, thông qua những hình ảnh biểu trưng được khắc họa tinh tế, mang giá trị nghệ thuật cao, mỗi con tem trở thành một tác phẩm thu nhỏ, góp phần lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại.

Đặc biệt, Bảo tàng Quốc hội là công trình đầy ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Để bảo tàng phát huy hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại và sáng tạo; chủ động nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật có giá trị; ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số; xây dựng kho dữ liệu số về tư liệu, hiện vật; nghiên cứu, chỉnh lý trưng bày, tạo không gian kỹ thuật, mỹ thuật tối ưu.

Chủ tịch Quốc hội mong các cơ quan của Quốc hội, đại biểu đóng góp, hiến tặng hiện vật để làm phong phú thêm kho tư liệu, góp phần xây dựng bảo tàng ngày càng hoàn thiện hơn.

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để nhiều người biết đến Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, trở thành địa chỉ hấp dẫn góp phần giáo dục chính trị - tư tưởng, đặc biệt là thế hệ trẻ.