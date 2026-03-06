Đến hơn 16h30 ngày 6/3, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ sà lan tông vào dạ cầu Ghềnh (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để làm rõ nguyên nhân.

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực cầu Ghềnh, nhiều lực lượng gồm: công an giao thông, kỹ thuật hình sự, viện kiểm sát và ngành đường sắt đã có mặt để ghi nhận dấu vết, đo đạc hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, một sà lan không chở hàng khi lưu thông trên sông Đồng Nai, qua khu vực cầu Ghềnh, đã va mạnh vào phần dạ cầu khi di chuyển bên dưới.

Đường ray tàu hỏa bị xô lệch, lan can đường bộ cong vênh, hư hỏng.

Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh phải phong tỏa để kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn.

Nhiều xe máy đang lưu thông trên cầu bị va chạm, một số phương tiện bể kính chiếu hậu, dè trước,...

Một số vị trí lan can cầu bị sà lan va chạm khiến ốc vít bung ra, các thanh lan can xô lệch khỏi vị trí ban đầu.

Một cán bộ tham gia khám nghiệm hiện trường cho biết, lực lượng chức năng đang đo đạc, ghi nhận dấu vết tại khu vực sà lan va chạm với dạ cầu Ghềnh, đồng thời kiểm tra độ cong dầm cầu và đường ray.

Tấm thép mặt đường ở phần cầu đường bộ dành cho xe máy bị cong vênh, nhô cao lên khỏi bề mặt.

Vụ việc khiến 2 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai.

Ông Lê Đình Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Dĩ An – Biên Hòa để phục vụ công tác kiểm tra hiện trường và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến kết cấu cầu.

“Sau khi nhận được thông tin, lực lượng kỹ thuật của ngành đường sắt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra kết cấu cầu; đồng thời mời đơn vị tư vấn kiểm định để đánh giá mức độ tác động”, ông Hà thông tin.

Cầu Ghềnh là cầu đường sắt kết hợp đường bộ dành cho xe máy, nối cù lao Hiệp Hòa (phường Trấn Biên) với phường Biên Hòa, bắc qua sông Đồng Nai.

Trước đó, vào tháng 3/2016, cây cầu này từng bị sà lan đâm sập, khiến nhiều người cùng xe máy rơi xuống sông. Sau sự cố, ngành đường sắt đã xây dựng lại cầu Ghềnh mới và đưa vào khai thác đến nay.

Ngành đường sắt tổ chức trung chuyển hành khách, tạm dừng một số tàu ngày 7/3 Tối 6/3, ngành đường sắt phát đi thông báo về việc điều chỉnh tổ chức chạy tàu do sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai, ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu qua khu gian Dĩ An – Biên Hòa. Theo đó, trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt vẫn duy trì hoạt động chạy tàu bình thường trên toàn tuyến, đồng thời triển khai các phương án trung chuyển để đảm bảo hành khách và hàng hóa được lưu thông. Cụ thể, đối với các đoàn tàu khách, hành khách sẽ được trung chuyển bằng ô tô từ ga Dĩ An đến ga Biên Hòa và ngược lại, với quãng đường khoảng 9km. Đối với các đoàn tàu hàng, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu từ ga Yên Viên hoặc ga Giáp Bát đến các ga Trảng Bom và Hố Nai. Đây sẽ là các ga kết thúc hành trình để dỡ hàng trong thời gian xử lý sự cố. Ngoài ra, ngành đường sắt thông báo tạm ngừng chạy một số đôi tàu khách trong ngày 7/3, gồm đôi tàu SNT2/SNT1 (ga Sài Gòn – ga Nha Trang) và đôi tàu SPT2/SPT1 (ga Sài Gòn – ga Phan Thiết). Đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và điều chỉnh kế hoạch chạy tàu tùy theo tiến độ khắc phục sự cố tại khu vực cầu Ghềnh. Hành khách được khuyến cáo theo dõi thông báo từ các nhà ga để chủ động kế hoạch đi lại.