Dỡ xe bọc thép chở quân Nga BTR-22 từ máy bay vận tải xuống tại Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Rostec)

Với trọng lượng chỉ khoảng 20 tấn nhưng sở hữu hỏa lực mạnh mẽ và khả năng chống chịu vượt trội, BTR-22 đang nổi lên như một biểu tượng mới của công nghệ quân sự Nga.

Được phát triển để thay thế dòng BTR-80/82 đã cũ, phương tiện này lần đầu tiên ra mắt quốc tế tại World Defense Show 2026 ở Riyadh, hứa hẹn mang đến giải pháp vận chuyển bộ binh hiệu quả, chi phí thấp hơn so với các đối thủ như Bumerang.

BTR-22 là một phương tiện chiến đấu bọc thép bánh lốp 8x8, được thiết kế chủ yếu để vận chuyển bộ binh và cung cấp hỗ trợ hỏa lực, đánh dấu sự chuyển dịch trong triết lý thiết kế của Nga hướng tới phong cách phương Tây tương tự như LAV-25.

Phương tiện này có kích thước gọn gàng với chiều dài 7,6 mét, chiều rộng dưới 3 mét và chiều cao 3 mét, giúp dễ dàng cơ động trong địa hình đô thị hoặc sa mạc.

Trọng lượng tổng thể khoảng 20 tấn cho phép BTR-22 duy trì sự linh hoạt cao hơn so với các mẫu nặng hơn như Bumerang nặng tới 34 tấn, đồng thời giảm chi phí sản xuất và dễ dàng triển khai hàng loạt.

Thiết kế thân xe nổi bật với mái nâng cao và đáy hình chữ V, một công nghệ chống mìn tiên tiến giúp tăng cường khả năng chịu lực nổ từ mìn và thiết bị nổ tự chế, vốn là mối đe dọa phổ biến trong các cuộc xung đột hiện đại.

Theo zona-militar.com, về mặt bảo vệ, lớp giáp cơ bản của BTR-22 có thể chịu được đạn xuyên giáp 12,7mm và 14,5mm từ phía trước và hai bên, với tùy chọn lắp đặt các module giáp bổ sung để nâng cấp mức độ chống chịu, đảm bảo an toàn cho kíp lái và 8-10 lính bộ binh bên trong.

Công nghệ giáp này không chỉ tập trung vào độ dày mà còn tích hợp các vật liệu composite hiện đại để giảm trọng lượng mà vẫn duy trì hiệu quả chống đạn.

Nguồn: Kênh Telegram Rostec

Về hệ thống vũ khí, BTR-22 được trang bị linh hoạt với hai biến thể tháp pháo chính, thể hiện sự đổi mới trong tích hợp công nghệ điều khiển từ xa.

Biến thể tiêu chuẩn sử dụng tháp BPPU-1 với pháo tự động 30mm 2A72, có tốc độ bắn khoảng 330 phát mỗi phút và tầm bắn hiệu quả lên tới 2,5 km, kết hợp súng máy đồng trục 7,62mm PKTM để hỗ trợ chống bộ binh gần.

Đối với phiên bản nâng cao hơn với tháp Balista, phương tiện bổ sung hai ống phóng tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs, dẫn đường qua dây với tầm bắn 4km và khả năng xuyên thủng tới 800mm giáp đồng nhất cuộn sau khi vượt qua lớp giáp phản ứng nổ.

Những vũ khí này được điều khiển từ xa qua hệ thống quang điện tử tiên tiến, cho phép kíp lái vận hành mà không cần lộ thiên, giảm rủi ro và tăng độ chính xác trong môi trường chiến đấu đô thị hoặc địa hình mở.

Theo southfront.press, động cơ YaMZ-536 diesel cung cấp công suất khoảng 330 mã lực, mang lại tốc độ tối đa 80 km/h trên đường nhựa và phạm vi hoạt động lên tới 750 km mà không cần tiếp nhiên liệu, vượt trội hơn các mẫu cũ như BTR-82U hay BTR-87 về hiệu suất mà vẫn giữ chi phí thấp.

Hệ thống treo độc lập và lốp 8x8 đảm bảo khả năng vượt địa hình khó khăn, từ sa mạc khô cằn đến địa hình lầy lội, với khả năng lội nước sâu tới 1,5 mét mà không cần chuẩn bị đặc biệt.

Xét về tổng thể, BTR-22 đại diện cho bước tiến công nghệ của Nga trong việc cân bằng giữa chi phí, hiệu suất và khả năng sản xuất, được phát triển bởi Công ty Công nghiệp Quân sự và đã trải qua thử nghiệm thực địa tại các cuộc tập trận như Zapad-2025.

Phương tiện này không chỉ cải thiện khả năng sống sót nhờ thiết kế chống mìn và giáp module mà còn nâng cao sức mạnh hỏa lực qua các hệ thống vũ khí tích hợp, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các lực lượng vũ trang tìm kiếm giải pháp hiện đại nhưng tiết kiệm.

Với lần ra mắt quốc tế tại Ả rập Xê út (Saudi Arabia), BTR-22 đang mở ra cơ hội xuất khẩu, khẳng định vị thế của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu.