Trang web của Viện Hải quân Mỹ (USNI) đưa tin, một tàu ngầm tấn công của Mỹ hôm 4/3 đã sử dụng ngư lôi để đánh chìm tàu khu trục IRIS Dena của Hải quân Iran ở ngoài khơi bờ biển Sri Lanka. Trong cuộc họp báo tổ chức cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tiết lộ tàu ngầm Mỹ đã sử dụng loại ngư lôi Mark 48 để thực hiện đòn tấn công trên.

Tàu IRIS Dena bị tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

“Trong 24 - 48 giờ tới, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ tiếp tục tấn công vào hạ tầng cùng năng lực hải quân của Iran. Chúng tôi sẽ còn đánh giá tiến độ của mình so với các mục tiêu quân sự”, ông Caine nói.

Theo trang web quân sự Seaforces, Mk 48 là mẫu ngư lôi hạng nặng được các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ thiết kế vào cuối thập niên 1960 với mục đích “đánh chìm những tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng lặn sâu hoặc tàu chiến”. Sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm, Mk 48 chính thức được Hải quân Mỹ đưa vào biên chế và thay thế những mẫu ngư lôi Mk 37 và Mk 14 có phần lạc hậu.

Các thủy thủ Mỹ và ngư lôi Mk 48 hồi tháng 12/2023. Ảnh: Hải quân Mỹ/Dvidshub

Trong hàng chục năm qua, các tập đoàn quốc phòng Mỹ như Gould/Honeywell, Hughes Aircraft và Raytheon đã lần lượt đưa ra các bản nâng cấp dành cho Mk 48. Đến nay (2026), Mod 7 là bản nâng cấp mới nhất của loại ngư lôi này. Theo giá trị năm 2022, mỗi quả Mk 48 có giá khoảng 5,39 triệu USD.

Mk 48 dài khoảng 5,8 m; đường kính 53cm và có trọng lượng 1.558kg, trong đó đầu đạn ngư lôi nặng 293kg. Theo Seaforces, sau khi phóng từ tàu ngầm, Mk 48 “có thể lặn sâu từ 365 - 800m và đạt vận tốc di chuyển lên tới 56 km/h”, với tầm bắn là hơn 46km.

Ngư lôi Mk 48 được nạp vào tàu ngầm USS Annapolis. Ảnh: Hải quân Mỹ/Dvidshub

Do được các tập đoàn quốc phòng Mỹ thiết kế nên Mk 48 tương thích với ống phóng ngư lôi của nhiều loại tàu ngầm trong biên chế của Hải quân Mỹ như tàu thuộc các lớp Ohio, Seawolf, Los Angeles và Virginia.