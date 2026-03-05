Video: IDF

Theo thông tin do IDF chia sẻ, vụ không kích trên diễn ra ở tỉnh Kermanshah, miền tây Iran khi một bệ phóng tên lửa đạn đạo của lực lượng Tehran bị chiến đấu cơ F-35I của Israel nhắm đến. Chỉ vài giây sau, hỏa lực từ máy bay quân sự Israel đã bao trùm toàn bộ khí tài của Iran.

Đòn không kích của F-35I nhằm vào bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran. Ảnh: IDF

“Không quân Israel sẽ tiếp tục tập kích những bãi phóng và bệ phóng tên lửa của đối phương, nhằm loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”, IDF cho hay. Tuy nhiên, IDF không nêu rõ loại tên lửa hay bom nào được lực lượng này sử dụng trong nhiệm vụ không kích.

Kể từ khi Mỹ và Israel thực hiện chiến dịch không kích chung vào một loạt mục tiêu quan trọng ở Iran vào cuối tuần trước, các lực lượng vũ trang Tehran đã tiến hành hàng chục đợt tập kích trả đũa bằng tên lửa và UAV nhằm vào lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Một máy bay F-35I của Israel. Ảnh: IDF

Để làm suy yếu năng lực trả đũa bằng tên lửa của Tehran, IDF đã tiến hành hàng chục đợt không kích nhằm vào một loạt mục tiêu quân sự nằm ở các tỉnh thuộc miền trung và miền tây Iran.