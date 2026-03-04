Video: CENTCOM

Đoạn video được CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội sáng nay (4/3) do camera gắn trên các thiết bị trinh sát của Mỹ quay. Video ghi lại khoảnh khắc bãi tập trung máy bay không người lại (UAV) quân sự của Iran bị tên lửa tầm xa, có độ chính xác cao tấn công. Ngay cả những UAV nằm trên bệ phóng và sẵn sàng xuất kích cũng bị phá hủy.

“Các UAV cảm tử của Iran đã trở thành mối đe dọa ở Trung Đông trong suốt nhiều năm. Giờ đây những khí tài đó không còn là mối đe dọa nữa”, thông cáo của CENTCOM viết.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ không nêu vị trí diễn ra cuộc tấn công cũng như loại tên lửa nào đã được sử dụng.

Kể từ khi Mỹ và Israel thực hiện chiến dịch không kích chung vào một loạt mục tiêu quan trọng ở Iran vào cuối tuần trước, các lực lượng vũ trang Tehran đã tiến hành hàng chục đợt tập kích trả đũa bằng tên lửa và UAV.

Báo The Guardian thống kê, các đòn trả đũa của Iran cho đến nay đã khiến ít nhất 6 quân nhân Mỹ đồn trú tại căn cứ quân sự ở Kuwait thiệt mạng.