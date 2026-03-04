Hãng tin WANA dẫn thông báo của IRGC cho hay, lực lượng hàng không vũ trụ Iran đã phóng hơn 40 tên lửa về phía các mục tiêu của Mỹ và Israel. IRGC cũng công bố đoạn video về khoảnh khắc các tên lửa lao về phía các vị trí của Mỹ và Israel.

IRGC phóng 40 tên lửa vào mục tiêu Mỹ và Israel. Video: WANA

Cũng trong ngày hôm nay, Iran đã công bố đoạn video ghi lại cảnh hệ thống phòng không nước này bắn rơi một máy bay chiến đấu thù địch ở phía bắc thủ đô Tehran. Vụ việc xảy ra khi máy bay này đi vào không phận Iran.

Iran bắn rơi máy bay thù địch. Video: WANA

Trong một tuyên bố riêng đưa ra hôm nay, IRGC cho hay, một tàu khu trục của Mỹ đã bị tên lửa Qadr-380 và Talaeiyeh của nước này nhắm bắn trong khi nhận nhiên liệu từ một tàu hậu cần khác của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Vụ tấn công cách bờ biển của Iran khoảng 650km.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tuần trước, sau khi Washington và Tel Aviv phối hợp tấn công Iran vào ngày 28/2. Iran đã tấn công đáp trả các mục tiêu Mỹ và Israel ở nhiều nơi tại Trung Đông.