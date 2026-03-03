Video: US CENTCOM/Mạng xã hội X

Thông cáo của US CENTCOM trên mạng xã hội X viết rằng các máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ trong đêm 1, rạng sáng 2/3 đã thực hiện nhiều đòn tấn công vào sâu trong lãnh thổ Iran nhằm làm suy yếu năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran.

Đoạn trích thông cáo viết: “Như lời của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói, chúng ta sẽ phá hủy các tên lửa và hủy diệt hoàn toàn ngành công nghiệp tên lửa của Iran”, kèm theo đoạn video ghi cảnh máy bay ném bom B-1 xuất kích trong đêm tối.

Máy bay ném bom B-1 xuất kích. US CENTCOM/Mạng xã hội X

Chuyên trang quân sự Army Recognition cho hay, B-1 Lancer là máy bay ném bom được tập đoàn Rockwell của Mỹ (nay thuộc Boeing) chế tạo trong thập niên 1970 và đưa vào sử dụng trong quân đội từ năm 1986. Cho đến nay (2026), đã có 3 phiên bản của loại máy bay này được sản xuất gồm B-1A, B-1B và B-1R. Trong đó, B-1A là bản thử nghiệm với 4 chiếc từng được chế tạo.

B-1 Lancer dài 44,81m; chiều dài cánh khi xòe và khi cụp lần lượt là 41,67m và 23,84m; cao 10,36m. Trọng lượng tối đa khi cất cánh của B-1 là 216,4 tấn. Kíp lái gồm 4 người. B-1 sử dụng 4 động cơ General Electric F101-GE-102, nhờ vậy máy bay có thể đạt vận tốc tối đa khi bay là 1.448 km/h.

Ảnh: Boeing

Về vũ khí, B-1 có 3 khoang trong thân máy bay có thể mang theo nhiều loại bom và tên lửa tối tân như bom thông thường Mk 82 hoặc Mk 84; tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86B; tên lửa tấn công AGM-69. Thậm chí, B-1 có thể mang theo các loại bom hạt nhân như B28 hoặc B43.