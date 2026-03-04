Video: US CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới đây xác nhận các lực lượng Washington đã tiến hành cuộc tấn công chính xác bằng Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn (ATACMS) phóng từ pháo phản lực HIMARS M-142 nhằm vào một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Zolfaghar và các thành phần của hệ thống phòng không Sayyad-2 thuộc Iran.

Pháo HIMARS của Mỹ nã hỏa lực vào khí tài quân sự Iran. Ảnh: US CENTCOM

Theo chuyên trang Army Recognition, cuộc tấn công trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội”, hoạt động quân sự chung giữa Mỹ và Israel nhằm làm suy giảm năng lực tên lửa và cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran.

HIMARS M-142 là hệ thống pháo phản lực cơ động cao do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Đây là hệ thống pháo được đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp FMTV, có khả năng cơ động cao trên nhiều địa hình và triển khai tác chiến trong thời gian ngắn.

HIMARS có 2 bộ phận chính là khoang điều khiển phía trước và bệ phóng tên lửa phía sau. HIMARS có thể mang theo 6 tên lửa hoặc 1 tên lửa chiến thuật ATACMS dựa trên yêu cầu tác chiến.

Ảnh: Lockheed Martin

Tùy theo loại đạn, pháo lần lượt có tầm bắn 45km với tên lửa ER-MLRS, 70km với tên lửa dẫn đường tăng tầm GMLRS và 300km khi sử dụng tên lửa chiến thuật ATACMS. Điều này cho phép kíp pháo thủ có thể tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa.

HIMARS có tổng trọng lượng khoảng 10,8 tấn và khi di chuyển trên địa hình bằng phẳng có thể đạt vận tốc tối đa 85 km/h. Sau khi phóng tên lửa, kíp pháo thủ có thể điều khiển xe nhanh chóng rời vị trí khai hỏa, từ đó giảm nguy cơ bị phát hiện và hứng đòn trả đũa của đối phương.

Hiện nay, HIMARS có trong biên chế quân đội của nhiều quốc gia như Mỹ, Australia, Canada, Estonia, Phần Lan, Jordan, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania, Singapore, Ukraine và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).