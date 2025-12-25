Ngày 25/12, Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật Bác Hồ, một tình yêu bao la.

Tại Hội trường lớn của Bảo tàng Hồ Chí Minh, khán giả được thưởng thức vở kịch ngắn Chuyện nhà chị Tín của tác giả Lê Trinh do NSƯT Trịnh Mai Nguyên chỉ đạo nghệ thuật. Tác phẩm khai thác hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu chuyện đời thường, giản dị, nhân văn, khắc họa một vị lãnh tụ gần dân, vì dân, luôn dành sự quan tâm ân cần tới từng số phận con người cụ thể.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có nghệ sĩ Minh Hải trong vai Bác Hồ, cùng các nghệ sĩ Mai Hương, Phương Nam, Tiến Đạt, Hồ Liên, Thu Hồng, Minh Thu… Sự hóa thân chân thực, giàu cảm xúc của các nghệ sĩ đã tạo nên không gian sân khấu xúc động, giúp người xem cảm nhận rõ nét hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân nhưng luôn sống giản dị, khiêm nhường và chan chứa yêu thương.

Phát biểu tại lễ ra mắt, NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam nhấn mạnh: "Chương trình không chỉ là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật mà còn là sự tri ân sâu sắc, là tình cảm chân thành của những người nghệ sĩ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua ngôn ngữ sân khấu kịch nói, chúng tôi mong muốn gửi tới khán giả thông điệp về tình yêu vô hạn của Bác dành cho nhân dân và tình cảm kính yêu, biết ơn không bao giờ vơi cạn của nhân dân dành cho Bác".

Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, chương trình Bác Hồ, một tình yêu bao la được xây dựng gồm 4 vở kịch ngắn, mỗi tác phẩm là một lát cắt đời thường trong cuộc đời của Bác. Đó không phải là những sự kiện lịch sử lớn lao mà là công việc thường ngày, cuộc gặp gỡ gần gũi, lời căn dặn ân cần, suy tư thầm lặng, sâu sắc mà Bác dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Chính từ những điều bình dị ấy, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên thật gần gũi, chân thành nhưng cũng vô cùng vĩ đại - vừa là lãnh tụ của dân tộc, vừa là một con người giàu nhân ái và bao dung. Mỗi vở diễn trong chương trình không chỉ kể lại một câu chuyện, mà còn gợi mở những suy ngẫm về đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến và những giá trị nhân văn cao đẹp vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống hôm nay.

Đặc biệt, chương trình Bác Hồ, một tình yêu bao la còn đánh dấu mốc khởi đầu cho sự hợp tác biểu diễn giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa sân khấu kịch nói và không gian bảo tàng được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa hình thức tiếp cận văn hóa, giúp các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được cảm nhận qua hiện vật, tư liệu mà còn được sống dậy bằng cảm xúc nghệ thuật. Nhiều khán giả đã khóc khi xem vở kịch ngắn khoảng 30 phút.

Thông qua chương trình, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm cơ hội tiếp cận, cảm nhận và hiểu sâu hơn về con người Hồ Chí Minh, về lịch sử đấu tranh kiên cường và giàu nhân văn của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong việc gắn kết nghệ thuật biểu diễn với du lịch văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.