Theo báo cáo tổng kết, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18 (2017-2025), Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, đầu mối tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị (cả đơn vị sự nghiệp và theo ngành dọc của Viện KSND tối cao và TAND tối cao) giảm 110 đơn vị cấp vụ và tương đương (từ 439 giảm xuống còn 329, đạt 25,6%); giảm 440 đơn vị cấp phòng (từ 1.240 giảm xuống còn 800, đạt 35,5%); giảm 35 đơn vị sự nghiệp công lập (từ 90 xuống còn 55, đạt 38,89%)...

Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tinh gọn, bỏ tầng nấc trung gian, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, giảm trùng lặp và tăng cường phối hợp trong quản lý, điều hành.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá Đảng bộ đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, phương pháp tổ chức khoa học với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung của nghị quyết, tổ chức bộ máy trong các cơ quan trong Đảng bộ cơ bản được tinh gọn, có bước đổi mới rất căn bản, hoạt động hiệu quả, khắc phục được tình trạng chồng chéo, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo điều hành.

Đảng bộ đã phát huy vai trò trung tâm tham mưu chiến lược, nêu gương, góp phần tạo nên chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và thể hiện được tinh thần gương mẫu, đi đầu, dám nghĩ, dám tham mưu đề xuất và dám chịu trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức bộ máy; rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế phối hợp; xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn, thực sự “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ tiến độ, thời gian hoàn thành”.

Ngoài ra, khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm, nhiệm vụ nặng nề, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ mục tiêu, yêu cầu đặt ra của Nghị quyết số 18 là phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Do đó, tiếp tục rà soát, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức bộ máy; đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong lãnh đạo, điều hành.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng, trong đó có thực hiện chữ ký số, giao việc số, báo cáo số, chuẩn hoá quy trình văn bản, rút ngắn thời gian xử lý, đặc biệt là chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ…, đồng thời phát triển năng lực số trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị mỗi đảng bộ trực thuộc, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu kịp thời những vấn đề lớn, mang tính chiến lược, quan trọng liên quan đến lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ, đơn vị.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống.

Chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đảng ủy trực thuộc, giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể, 6 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả, trên tinh thần tất cả vì công việc chung.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, các cấp ủy trực thuộc, người đứng đầu tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác này.