Cùng dự lễ bàn giao có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tại lễ bàn giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo đã cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình tòa nhà Bắc Bộ Phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao. Ảnh: TTXVN

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Để cải tạo và phục dựng một công trình lịch sử, trọng điểm phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao của Chính phủ, dự án được triển khai với mục tiêu gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc, đồng thời góp phần kiến tạo một biểu tượng kiến trúc xứng tầm với vị thế của Thủ đô, của quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tại trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Sau 7 tháng thi công khẩn trương và trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công và các cơ quan liên quan, dự án đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc tu bổ và phục dựng một công trình mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Việc bàn giao Tòa nhà Bắc Bộ Phủ đánh dấu thời khắc một di sản lịch sử được phục dựng, mở ra một chương mới của công trình biểu tượng này.

Với diện mạo mới, tòa nhà Bắc Bộ Phủ sẽ góp phần kiến tạo không gian xanh, đánh dấu sự khởi đầu mới trong hành trình mang đến những giá trị văn hóa và lịch sử cho đất nước trong kỷ nguyên mới.