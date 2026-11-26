Từ những nếp nhà sàn, người Mông ở Mường Lống (Nghệ An) cải tạo thành homestay, đưa cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách.

Ba thập kỷ trước, Mường Lống từng là “thủ phủ” cây thuốc phiện, nơi đói nghèo và khói thuốc bủa vây bản làng người Mông. Từ cuộc chiến xóa bỏ cây ma túy đến khát vọng phát triển du lịch hôm nay, vùng đất này đang đứng trước bài toán làm mới mình nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài: Mường Lống ‘thay da đổi thịt’

Bài 1: Bước ngoặt nơi 'cổng trời' Mường Lống

“Cổng trời” Mường Lống (xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An)- nơi chủ yếu đồng bào người Mông sinh sống, những năm gần đây trở thành điểm đến được nhiều du khách tìm kiếm, nhất là vào mùa xuân khi những vườn mận bung nở trắng thung lũng.

Khí hậu mát mẻ, cảnh sắc núi rừng và trải nghiệm săn mây cũng là những lợi thế thu hút du khách đến với vùng đất này.

Một góc vườn của hộ dân tại xã Mường Lống những ngày đầu tháng 2. Ảnh: Nguyễn Duy Khánh

Cùng với cảnh quan, các homestay, dịch vụ ăn uống và trải nghiệm văn hóa bản địa đang dần hình thành. Người dân địa phương không chỉ là người đón khách mà còn trực tiếp đảm nhận hầu hết các công việc, từ cải tạo nhà ở, chuẩn bị phòng nghỉ đến trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm và chế biến món ăn phục vụ du khách.

Chị Lỳ Sềnh, chủ homestay Sềnh Lỳ ở bản Mường Lống 2, là một trong những người tham gia mô hình này. Năm 2024, chị cùng người thân trong gia đình sửa sang lại nhà sàn, đăng ký hoạt động homestay để đón khách lưu trú.

“Ngày trước, có ai nghĩ làm du lịch. Người dân chỉ biết trồng ngô, lên rẫy, nuôi bò. Đến khi có người dưới xuôi lên chụp ảnh, hỏi có chỗ nào nghỉ lại, chúng tôi mới nghĩ: Sao không để người ta ở lại, ăn cơm với mình, nghe mình kể chuyện của bản đổi thay”, chị Sềnh chia sẻ.

Homestay của gia đình chị hiện có 3 phòng khép kín và một nhà cộng đồng, có thể phục vụ khoảng 20-30 khách cùng lúc. Ngoài đón tiếp, bố trí chỗ nghỉ, chị Sềnh cùng chồng và cha mẹ còn trực tiếp trồng rau, nuôi gà, lợn, chuẩn bị nguyên liệu và chế biến các món ăn phục vụ du khách.

Chị Lỳ Sềnh chuẩn bị phòng nghỉ, sẵn sàng đón khách du lịch. Ảnh: T.T

Theo chị Sềnh, sau khi trừ chi phí, homestay mang lại cho gia đình khoản thu nhập bình quân khoảng 4-6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, những ngày đầu bắt tay vào làm du lịch, gia đình gặp không ít khó khăn bởi trước đó chỉ quen với công việc đồng áng, chưa có kinh nghiệm đón tiếp khách hay quảng bá dịch vụ.

Từ cách chào hỏi, giao tiếp đến việc nấu ăn, sắp xếp phòng nghỉ, chị đều phải tự học hỏi, từng bước hoàn thiện dịch vụ. Với gia đình chị, làm du lịch không chỉ là có thêm nơi lưu trú mà còn là cơ hội để giới thiệu cuộc sống, văn hóa của người Mông đến với du khách.

Một trong những homestay tại Mường Lống. Ảnh: T.T

Tại bản Mường Lống 1, chị Lê Thị Vân, chủ homestay Vân Phú, cũng từng bắt đầu bằng việc tận dụng nhà sàn làm không gian sinh hoạt chung, đón khách nghỉ lại. Tuy nhiên, khi lượng khách tăng, nhiều người có nhu cầu về không gian riêng tư, gia đình chị tiếp tục đầu tư, cải tạo cơ sở lưu trú.

Đến nay, tổng kinh phí gia đình đầu tư khoảng 1 tỷ đồng, xây dựng thêm 3 phòng khép kín, khu vực check-in và dịch vụ cho du khách thử trang phục truyền thống của người Mông. Cơ sở có khả năng phục vụ cùng lúc khoảng 35-40 khách.

Chị Vân giới thiệu các món ăn đặc sản của đồng bào người Mông đến du khách. Ảnh: T.T

Không gian nấu ăn được thiết kế mở, tạo điều kiện để du khách quan sát quá trình chế biến các món ăn địa phương. Đây cũng là cách gia đình chị Vân đưa ẩm thực bản địa trở thành một phần trong trải nghiệm lưu trú tại homestay.

Từ những căn nhà sàn được cải tạo, đến nay xã Mường Lống có 6 cơ sở lưu trú, với sức chứa ước khoảng 260-285 khách. Vào dịp cuối tuần hoặc mùa cao điểm, một số homestay thường xuyên kín phòng, góp phần tạo thêm nguồn thu cho các hộ gia đình.

Mường Lống níu chân du khách bằng cảnh sắc và văn hóa bản địa

Đến Mường Lống, du khách không chỉ có cơ hội ngắm cảnh núi rừng, săn mây hay tham quan những vườn mận mà còn có thể tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào Mông.

Địa phương có những điểm đến gắn với cảnh quan tự nhiên như “cổng trời” Mường Lống, Thác Rồng, Hang Dơi. Bên cạnh đó là các nét văn hóa truyền thống như lễ hội chọi bò, hát Cứ Xìa, Lù Tẩu cùng những món ăn đặc trưng như gà đen, lợn bản, măng rừng.

Thông qua các homestay, những nét văn hóa và ẩm thực này có thể được giới thiệu trực tiếp đến du khách, từ bữa cơm trong nhà sàn đến những câu chuyện về phong tục, tập quán của người dân địa phương. Đây cũng là hướng để Mường Lống tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, thay vì chỉ khai thác lợi thế cảnh quan và lưu trú.

Gà hầm lá sâm, cá nướng, thịt lợn đen nướng và xôi nếp cẩm tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ẩm thực Mường Lống. Ảnh: T.T

Du khách Thái Doãn Hòa (trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, điều khiến anh ấn tượng khi đến Mường Lống là khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng còn khá nguyên sơ và sự thân thiện của người dân địa phương. Không chỉ được nghỉ ngơi giữa không gian núi rừng, du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản, tìm hiểu nét văn hóa và cuộc sống của đồng bào Mông.

Theo lãnh đạo xã Mường Lống, du lịch được xác định là lĩnh vực có tiềm năng phát triển của địa phương. Trong 10 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến địa bàn ước đạt hơn 1.100 lượt, tăng so với cùng kỳ. Thời gian tới, xã tiếp tục khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.