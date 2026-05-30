Tối 30/5, lãnh đạo UBND phường Hà Lầm cho biết, vụ cháy xảy ra vào 19h50 cùng ngày tại một xưởng chứa đồ của người dân tại khu Hà Trung 4.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đ.X

Thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, bao trùm kho chứa đồ của ông Lê Văn Tài (tổ 36, khu Hà Trung 4), nơi chứa đồ đạc và các loại máy cưa, máy cắt cầm tay chạy pin.

Sau đó, người dân báo vụ việc tới lực lượng chức năng.

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa. Ảnh: Đ.X

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai dập lửa.

Đến 20h05, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may thời điểm xảy ra cháy không có ai ở nhà nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc trong kho đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do các thiết bị chạy pin để trên kệ gỗ gặp thời tiết nắng nóng, dẫn đến pin tự phát nổ gây cháy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Kho xe điện du lịch bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn kèm nhiều tiếng nổ lớn Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại kho chứa xe điện du lịch ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều phương tiện bị cháy trơ khung.

Cháy dữ dội kèm tiếng nổ tại tiệm rửa xe ở Quảng Ninh Một tiệm rửa xe ở Quảng Ninh xảy ra cháy lớn vào chiều tối nay. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều máy móc, tài sản.