Kho vũ khí hạt nhân của Nga Nga hiện là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới tính theo tổng số đầu đạn. Theo các ước tính gần đây, Nga có khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân, bao gồm cả đầu đạn đang triển khai và dự trữ. Điểm mạnh của Nga nằm ở hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) với các dòng như RS-28 Sarmat, có khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV) và tầm bắn lên tới hàng chục nghìn kilomet. Ngoài ra, Nga còn duy trì lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) và máy bay ném bom chiến lược như Tu-160, tạo thành “bộ ba hạt nhân” hoàn chỉnh. Tên lửa đạn đạo chiến lược RS-28 Sarmat. Ảnh: The Strategist Một đặc điểm đáng chú ý là Nga tập trung phát triển các công nghệ mới như phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard và ngư lôi hạt nhân Poseidon, nhằm vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Điều này cho thấy chiến lược của Nga không chỉ dựa vào số lượng mà còn vào khả năng xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của đối phương.

Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ Mỹ đứng thứ 2 thế giới về tổng số đầu đạn hạt nhân, với khoảng 5.044 đầu đạn. Tuy nhiên, Mỹ lại dẫn đầu về mức độ hiện đại hóa và độ chính xác của hệ thống vũ khí. Kho vũ khí hạt nhân của Mỹ được xây dựng trên nền tảng “bộ ba hạt nhân” gồm ICBM Minuteman III, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang tên lửa Trident II D5 và các máy bay ném bom chiến lược như B-52 và B-2 Spirit. Các hệ thống này được đánh giá có độ tin cậy cao và khả năng tấn công chính xác vượt trội. Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ. Ảnh: CBS News Mỹ đang triển khai chương trình hiện đại hóa hạt nhân quy mô lớn, bao gồm phát triển ICBM thế hệ mới (Sentinel), tàu ngầm lớp Columbia và máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider. Điều này cho thấy Mỹ tập trung vào chất lượng, độ chính xác và khả năng răn đe lâu dài.