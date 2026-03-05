Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4/3 đã cảnh báo về những hệ quả từ việc Pháp và Anh muốn mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

"Việc London và Paris công bố kế hoạch tăng cường kho dự trữ vũ khí hạt nhân của họ là một động thái đáng chú ý, vì nó diễn ra ngoài khuôn khổ các hạn chế quốc tế. Hành động này phản ánh rõ sự miễn cưỡng của Anh - Pháp khi tham gia vào bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Quan chức Ngoại giao Nga nhấn mạnh, kế hoạch của hai thành viên NATO có thể gây ra tình trạng mất ổn định nghiêm trọng, đồng thời sẽ tác động trực tiếp tới chính sách quân sự của Moscow.

"Chúng tôi sẽ xem xét cẩn trọng việc NATO 'mở rộng không kiểm soát' trong lĩnh vực hạt nhân khi hoạch định chính sách quân sự. Rõ ràng NATO đang tăng cường phối hợp và đưa ra các quyết định tiềm năng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm chống lại một đối thủ chung", bà Zakharova nói.

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2/3 đã thông báo việc Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ. Ngoài ra, Pháp cũng sẵn sàng triển khai máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới các nước đối tác châu Âu.

Khi được hỏi về động thái của Pháp, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thể hiện sự quan ngại về việc "nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân trở nên mất kiểm soát". Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói động thái của Paris càng củng cố lập trường của Moscow rằng kho vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh cần được đưa vào mọi cuộc đàm phán trong tương lai về cán cân hạt nhân toàn cầu.