Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25/9 đã đưa ra cảnh báo về năng lực hạt nhân của Triều Tiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo.

"Triều Tiên đã có đủ số lượng vũ khí hạt nhân cần thiết để duy trì chế độ, trong khi công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đang ở giai đoạn cuối cùng. Nếu không bị kiềm chế, Bình Nhưỡng có thể bổ sung 15-20 quả bom hạt nhân vào kho vũ khí mỗi năm. Điều đáng lo ngại nhất là khả năng Triều Tiên sẽ xuất khẩu chúng sang các quốc gia khác", ông Lee cho biết.

Tuy vậy, ông Lee khẳng định, Hàn Quốc có đủ năng lực quân sự để đảm bảo an ninh quốc gia, đồng thời nhắc lại kế hoạch hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

"Chúng ta có năng lực quân sự xếp thứ 5 trên thế giới, chưa kể sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ. Hàn Quốc sẽ hướng tới kế hoạch gồm 3 giai đoạn: ngăn chặn trong ngắn hạn, cắt giảm trong trung hạn và tiến tới phi hạt nhân hóa lâu dài ở bán đảo Triều Tiên", Tổng thống Hàn Quốc nói.

Trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young nhận định Triều Tiên đang sở hữu 2 tấn uranium làm giàu mức cao, đủ để chế tạo một lượng lớn vũ khí hạt nhân.

"Theo ước tính, Bình Nhưỡng đang có khoảng 2.000kg uranium làm giàu cao, với độ tinh khiết từ 90% trở lên. Ngay lúc này, các máy ly tâm uranium tại 4 cơ sở của Triều Tiên vẫn đang hoạt động. Việc ngăn chặn tình trạng này là hết sức cấp bách", ông Chung nhấn mạnh.

Theo thông tin của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), một quả bom hạt nhân trung bình cần khoảng 42kg uranium làm giàu cao, tức 2.000kg uranium có thể chế tạo khoảng 47 quả bom.