Theo tờ Guardian, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2/3 đã thông báo việc Paris sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

"Trong giai đoạn biến động địa chính trị đầy rủi ro này, chúng ta phải phối hợp với các đồng minh châu Âu để tăng cường khả năng răn đe. Việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân là thiết yếu. Với tư cách là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) sở hữu vũ khí hạt nhân, Pháp có trách nhiệm bảo đảm năng lực răn đe của khối", ông Macron cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA

Ông Macron cũng xác nhận việc Paris đặt hàng thêm các đầu đạn hạt nhân mới, nhưng không công bố số lượng cụ thể. Pháp hiện sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân và con số này đã được duy trì suốt 34 năm qua.

Theo Tổng thống Pháp, nước này sẵn sàng triển khai máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới các nước đối tác châu Âu, nhưng quyền quyết định sử dụng cuối cùng vẫn do Paris nắm giữ.

"Điều cốt yếu là các đối thủ của chúng ta hoặc bất kỳ liên minh đối thủ nào cần hiểu rõ những hậu quả có thể xảy ra nếu tấn công Pháp và các đồng minh", ông Macron nhấn mạnh.

Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã xác nhận việc Warsaw đang thảo luận với Paris về kế hoạch tăng cường răn đe hạt nhân. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng thông báo Berlin và Paris đã thành lập một nhóm chỉ đạo hạt nhân để phối hợp về các chính sách răn đe.