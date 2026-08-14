Tôi 26 tuổi nhưng thường xuyên bị gàu, khiến bản thân mất tự tin trong công việc và giao tiếp. Tôi đã đổi nhiều loại dầu gội trị gàu nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách điều trị, chăm sóc da đầu như thế nào để kiểm soát gàu hiệu quả? (Lê Ngọc Ánh - Cầu Giấy, Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa I - Lê Cao Trí (Trung tâm Da - U máu, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3) tư vấn:

Mùa mưa là thời điểm gàu và viêm da tiết bã da đầu dễ bùng phát do độ ẩm cao, da đầu tiết nhiều dầu, tạo điều kiện cho nấm Malassezia phát triển. Nhiều người vô tình khiến tình trạng nặng hơn vì chăm sóc da đầu sai cách.

Những sai lầm phổ biến gồm gội đầu quá nhiều hoặc quá ít, buộc tóc hay đi ngủ khi tóc còn ướt, lạm dụng dầu dưỡng bôi trực tiếp lên da đầu.

Gàu là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ảnh: Magnific.

Thực tế, gàu và viêm da tiết bã liên quan đến nhiều yếu tố như cơ địa, nấm Malassezia và hoạt động tuyến bã nhờn nên cần được kiểm soát lâu dài.

6 cách kiểm soát gàu hiệu quả

- Gội đầu đều đặn 2-3 lần mỗi tuần hoặc theo mức độ tiết dầu. Người bị viêm da tiết bã nên dùng dầu gội đặc trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Lau khô hoặc sấy tóc sau khi gội đầu hay đi mưa, không để tóc ẩm quá lâu.

- Hạn chế nhuộm tóc, uốn, duỗi và sử dụng gel, sáp hoặc dầu dưỡng lên da đầu khi đang viêm.

- Thường xuyên vệ sinh lược, mũ bảo hiểm, vỏ gối và các vật dụng tiếp xúc với tóc; không dùng chung với người khác.

- Duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, cá, ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế đồ ngọt, thức ăn nhanh và rượu bia. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và tập thể dục thường xuyên cũng giúp hạn chế nguy cơ tái phát.

Nếu gàu kéo dài nhiều tuần dù đã dùng dầu gội trị gàu đúng cách, da đầu đỏ, ngứa nhiều, rỉ dịch, đóng vảy dày hoặc tổn thương lan sang mặt, tai, ngực, người bệnh nên khám chuyên khoa Da liễu. Việc chẩn đoán đúng sẽ giúp phân biệt nấm da đầu, vảy nến hoặc viêm da tiếp xúc để điều trị phù hợp.

Gàu và viêm da tiết bã không thể phòng ngừa tuyệt đối nhưng có thể kiểm soát nếu chăm sóc da đầu đúng cách và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Thay vì áp dụng các mẹo truyền miệng, người dân nên xây dựng thói quen chăm sóc da đầu khoa học để giữ mái tóc khỏe mạnh trong mùa mưa.

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