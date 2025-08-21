Với hơn 1.000 sáng tác ở nhiều đề tài, Nguyễn Văn Chung đã trở thành cái tên quen thuộc với công chúng yêu nhạc. Những ca khúc như Nhật ký của mẹ, Gia đình nhỏ hạnh phúc to hay Viết tiếp câu chuyện hoà bình đã chạm tới trái tim hàng triệu khán giả.

Không chỉ thành công với nhạc trẻ, anh còn dành nhiều tâm huyết cho mảng nhạc thiếu nhi với hơn 300 ca khúc, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận năm 2022. Âm nhạc của Nguyễn Văn Chung gắn liền với ca từ giàu cảm xúc, giai điệu gần gũi, đề cao các giá trị gia đình, tình thầy trò, tình bạn, tình yêu quê hương và khát vọng nhân văn.

Điểm độc đáo của ấn phẩm là trải nghiệm đa giác quan.

Viết tiếp câu chuyện hoà bình không chỉ là một ấn phẩm sách thông thường mà còn là bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của Nguyễn Văn Chung. Thay vì chỉ kể bằng giai điệu, lần này anh kể bằng ký ức, bằng những câu chuyện đã trải qua, bằng những giấc mơ còn đang theo đuổi.

Nhân vật trung tâm của sách là Hoà Bình - biểu tượng của hành trình trưởng thành từ tuổi thơ, những ngày đến trường, rung động tuổi học trò, tình đầu bỡ ngỡ, cho tới khi lập gia đình và sống trọn vẹn trong sự trưởng thành.

Điểm độc đáo của ấn phẩm là trải nghiệm đa giác quan: mỗi trang sách đi kèm mã QR, cho phép người đọc không chỉ đọc sách, xem tranh minh hoạ mà còn có thể nghe nhạc, xem video chia sẻ của chính tác giả. Đây là một cuốn sách tích hợp đa phương tiện, mang đến trải nghiệm toàn diện và gần gũi với người đọc hiện đại.

Thông qua tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong muốn nhắn gửi: hãy trân trọng những giá trị giản dị, yêu thương và tiếp tục viết nên câu chuyện hoà bình theo cách của riêng mình. Những trang sách không chỉ gợi nhắc về tình thân, tình bạn, tình yêu, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần sống biết ơn và cống hiến.

Ra mắt trong dịp cả nước hướng tới kỷ niệm những sự kiện lịch sử trọng đại, Viết tiếp câu chuyện hoà bình là lời tri ân đến thế hệ cha anh đã làm nên mùa thu độc lập, đồng thời là lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hôm nay: lịch sử luôn được tiếp nối qua từng thế hệ, hãy sống xứng đáng và viết tiếp câu chuyện hoà bình của dân tộc.

Tùng Dương hát "Viết tiếp câu chuyện hoà bình":