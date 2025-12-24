Sacombank vừa ban hành Nghị quyết số 155/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc cử người đại diện Sacombank trong giao dịch dân sự và tham gia tố tụng. Điều này nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Sacombank, khách hàng và đối tác trong thời gian kiện toàn cơ cấu tổ chức và người đại diện theo pháp luật.

HĐQT Sacombank thống nhất giao/cử ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong các giao dịch dân sự, quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia quan hệ tố tụng và các quan hệ pháp luật khác.

Ông Dương Công Minh được ủy quyền lại cho cán bộ nhân viên Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong các giao dịch dân sự, quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia quan hệ tố tụng và các quan hệ pháp luật khác, bao gồm việc ủy quyền ký các hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng, văn bản khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Các giao dịch do người đại diện nêu trên tham gia, thực hiện sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ của Sacombank.

Sau khi kiện toàn cơ cấu tổ chức, người đại diện theo pháp luật của Sacombank có trách nhiệm kế thừa, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của Sacombank đã phát sinh từ các giao dịch, quan hệ công tác và quan hệ tố tụng do người đại diện Sacombank thực hiện.

Theo Điều lệ của ngân hàng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2024, người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, tháng 8/2025 HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Sacombank liên quan đến người đại diện pháp luật tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Sacombank.

HĐQT đề xuất sửa nội dung này thành Sacombank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc; hoặc Chủ tịch HĐQT trong trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc (chưa hoàn tất thủ tục chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc).

Tuy nhiên, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành việc sửa đổi Điều lệ chỉ đạt 16,14%. Do vậy, kết quả là cổ đông đã không thông qua nội dung tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Hiện nay, ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT Sacombank, điều hành Ban Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Đức Thuỵ, người vừa được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 23/12/2025 sau khi rời vị trí Chủ tịch HĐQT LPBank trong cùng ngày.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng Giám đốc tại Sacombank thay cho ông Nguyễn Thành Nhung. Trong khi đó, ông Nhung được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tại nhà băng này.

Trước đó, ông Nguyễn Thành Nhung được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank hồi tháng 5/2025 sau khi HĐQT Sacombank có Quyết định thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.