XEM CLIP: (nguồn: Hiệp Voi)

Trưa nay (8/10), xác nhận với PV VietNamNet, ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, 7h sáng cùng ngày, toàn bộ cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn đã bị sụp đổ. Sự việc không gây thiệt hại về người, nhưng cổng chào - điểm checkin nổi tiếng của du khách khi đến với cao nguyên đá Đồng Văn đã bị sụp đổ khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo ông Nam, nguyên nhân của việc sụp đổ cổng chào là do thời gian qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, 11, mưa lớn kéo dài khiến nền đất quanh khu vực bị thấm nước, có dấu hiệu sạt trượt, khiến công trình không còn vững.

Nguyên nhân cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ là do đất đá sạt trượt. Ảnh: THGT

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành thu dọn đất đá, đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại, địa phương đang lên phương án khôi phục công trình.

Cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn là điểm checkin đầu tiên mỗi khi du khách đặt chân đến Đồng Văn. Ảnh: HHGT

Cổng chào xã Đồng Văn được khánh thành vào tháng 11/2024 có chiều rộng 10,5m, chiều cao 6,3m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5 m3 gỗ và trên 26.000 viên ngói âm dương.

Cổng chào này được xem là biểu tượng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, mang đậm bản sắc vùng cao, mô phỏng dáng núi đá và họa tiết dân tộc Mông. Cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn là biểu tượng du lịch của tỉnh Hà Giang (cũ), nơi du khách thường dừng chân chụp ảnh, ghi dấu hành trình chinh phục miền đá hùng vĩ nơi cực Bắc Tổ quốc.