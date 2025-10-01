Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất diện rộng.
Bão Bualoi được đánh giá là một cơn bão có diễn biến bất thường cả về tốc độ, cường độ lẫn thời gian quần thảo kéo dài, để lại những “vết thương” sâu hoắm trên nhiều vùng đất nó đi qua.
Một trận lũ quét đã san phẳng nhà điều hành của cán bộ kỹ sư, công nhân thi công dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng) khiến 3 người mất tích.
Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại Tuyên Quang đã cuốn trôi một ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân.