Khoảng 9h sáng nay (1/10), tại phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang), mực nước sông Lô dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập. Ảnh: XĐ
Khu vực bến xe trên địa bàn phường Hà Giang 1 ngập sâu trong nước.
Đường phố ở phường Hà Giang 1 biến thành sông, nhà cửa, hàng quán, trường học chìm trong biển nước.
Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ di dời người dân ở vùng ngập sâu, bố trí nơi sơ tán tạm thời.
Tính từ đêm 30/9 đến sáng 1/10, lượng mưa phổ biến tại phường Hà Giang 1 là 124mm. Ảnh: XĐ
Ngoài các phường trung tâm (thuộc TP Hà Giang cũ), một số xã lân cận như Ngọc Đường, Vị Xuyên, nước dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: Giàng A Phớn
Sáng 1/10, khu vực trung tâm xã Vị Xuyên đang trong tình trạng ngập úng cục bộ. Ảnh: Giàng A Phớn
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vị Xuyên dầm mình trong lũ đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Giàng A Phớn
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn tỉnh có 1.815 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt. Ảnh: Giàng A Phớn