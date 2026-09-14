Theo đài RT, đoạn video giải mật về cuộc giải cứu 2 phi công Mỹ tại Iran đã được công bố trong chương trình "60 Minutes" phát sóng trên kênh CBS vào ngày 13/9.

"Chúng tôi đã triển khai khoảng 90 quân nhân trên bộ trong chiến dịch giải cứu cùng hàng trăm người khác tác chiến trên không. Đây là lần đầu tiên binh lính Mỹ hiện diện trực tiếp trên lãnh thổ Iran sau 46 năm", Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper nói với CBS.

Khoảnh khắc quân đội Mỹ giải cứu 2 phi công trên lãnh thổ Iran. Video: CBS

Theo báo cáo của quân đội Mỹ, 2 phi công có mật danh là "Alpha" và "Bravo" đã nhảy dù xuống vùng núi Isfahan của Iran vào ngày 3/4, sau khi tiêm kích F-15E của họ bị bắn hạ. Vị trí của 2 người cách nhau khoảng 8km.

8 tiếng sau khi các phi công nhảy dù, một trực thăng của Mỹ đã di chuyển tới vị trí của Alpha vào ban ngày. Sĩ quan Bravo được giải cứu sau đó 2 ngày, trong bối cảnh Iran đang treo thưởng cho bất kỳ ai bắt giữ được quân nhân Mỹ.

"Các nhiệm vụ xâm nhập vào khu vực đối phương kiểm soát vào ban ngày đều rất nguy hiểm. Tuy vậy, dựa trên đánh giá về mối đe dọa với Alpha, chúng tôi đưa ra quyết định táo bạo là tiếp cận vào ban ngày để đảm bảo giải cứu được sĩ quan này trước đối thủ", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho hay.

Trong chiến dịch giải cứu Alpha, quân đội Mỹ đã triển khai 21 máy bay các loại. Trong số này có 1 trực thăng và 1 cường kích A-10 đã bị trúng hỏa lực từ Iran. Chiến dịch giải cứu Bravo huy động tới 150 máy bay và buộc Mỹ phải phá hủy 2 máy bay vận tải MC-130J và 4 trực thăng để tránh rơi vào tay Tehran. Tính cả 2 chiến dịch, quân đội Mỹ đã thả tổng cộng 339 đạn dược và tên lửa các loại vào lãnh thổ Iran.